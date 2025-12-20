Πολιτική πίεση ώστε τα μπλόκα να έρθουν αντιμέτωπα με την κοινωνία-Φόβοι για νέες απώλειες στα δεξιά-Οι αγρότες έβαλαν έναν μεγάλο αστερίσκο στην «αξιοπιστία» της κυβέρνησης κυρίως μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τριπλό χτύπημα δέχεται η κυβέρνηση από την μετωπική σύγκρουση με το Αγροτικό Κίνημα μετά την συνειδητοποίηση ότι η Ελλάδα θα κάνει Χριστούγεννα με μπλόκα.

Το πρώτο πλήγμα αφορά το γόητρο της κυβέρνησης. Το γεγονός ότι απέτυχε σε όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε να φέρει γεωργούς και κτηνοτρόφους στο τραπέζι του διαλόγου.

Οι αγρότες έβαλαν έναν μεγάλο αστερίσκο στην «αξιοπιστία» της κυβέρνησης κυρίως μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τους γυρίζουν την πλάτη

Το πλήγμα αυτή τη φορά ακουμπάει και τον πρωθυπουργό. Από την στιγμή που αποφάσισε να αναλώσει προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο καλώντας τους αγρότες δύο φορές σε διάλογο ο ίδιος προσωπικά και εκείνοι αρνήθηκαν. Δείγμα της πεποίθησης που τείνει να εδραιωθεί στην κοινή γνώμη ότι η κυβέρνηση ήξερε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αδράνησε.

Δευτερευόντως το σκληρό μέτωπο κυβέρνησης – αγροτών δείχνει ότι οι γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές της έχουν γυρίσει την πλάτη. Και κάτι ακόμη χειρότερο. Ότι έχουν χάσει και οι ίδιοι την δύναμη τους μέσα στο Κίνημα αν δεν έχουν αλλαξοπιστήσει. Διότι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews την πρωτοκαθεδρία στο αγροτικό Κίνημα αυτή την φορά έχει εκτός από το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση του Κ. Βελόπουλου.

Ανησυχία για σοβαρές εκλογικές απώλειες εκ δεξιών

Διαπίστωση που δεν έχει περάσει απαρατήρητη από το Μαξίμου που ανησυχεί πλέον για σοβαρές εκλογικές απώλειες από τα δεξιά της Ν.Δ. Διότι με αφορμή την σύγκρουση με τους αγρότες αναδεικνύεται η αδυναμία της Ν.Δ. να επηρεάσει καταστάσεις έστω και παρασκηνιακά. «Δεν είναι καλός οιωνός η σημερινή εξέλιξη. Υπάρχει κίνδυνος να υποχωρήσουμε εκλογικά και άλλο στην Βόρειο Ελλάδα αλλά και στον κάμπο» λένε κυβερνητικοί που θυμούνται ότι ήδη, στις εκλογές του 2023 η Ν.Δ. είχε πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη και σε πολλούς νομούς της Μακεδονίας με το κόμμα του Κ. Βελόπουλου να έχει καταγράψει πρωτιές στους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών.

Στάση αναμονής μέχρι την Δευτέρα

Με το μέτωπο κυβέρνησης- αγροτών να έχει κακοφορμίσει η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τηρήσει στάση αναμονής μέχρι την Δευτέρα, προπαραμονή των Χριστουγέννων. Μέχρι τότε καταβάλλονται γι’ άλλη μία φορά παρασκηνιακές προσπάθειες με μέρος των αγροτών ώστε να βρεθεί τρόπος να αρθεί το αδιέξοδο.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση προτάσσει τον διάλογο αλλά ταυτόχρονα περνάει δύο μηνύματα: Ότι δεν υπάρχει άλλο πιο ενισχυμένο πακέτο μέτρων και ότι η οποιαδήποτε κλιμάκωση εκ μέρους των αγροτών από εδώ και πέρα θα στραφεί αποκλειστικά και μόνον εναντίον της Χριστουγεννιάτικης αγοράς του τουρισμού και των πολιτών που θέλουν να πάνε στα χωριά τους και σε εορταστικούς προορισμούς.

«Ναι στον διάλογο όχι στη ταλαιπωρία και σε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες συμπυκνώνοντας την κυβερνητική γραμμή.

Πολιτική πίεση ώστε τα μπλόκα να έρθουν αντιμέτωπα με την κοινωνία

Η πολιτική πίεση έχει στόχο να φέρει αντιμέτωπους τους αγρότες με την κοινωνία σε μία προσπάθεια να τους εκθέσει ώστε να αναγκαστούν να κάνουν πίσω.

Αν αυτό δεν συμβεί στο Μαξίμου εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην αγανάκτηση της κοινής γνώμης εκτιμώντας ότι από σύμμαχοι στις κινητοποιήσεις τους θα γίνουν εχθροί.

Ποιος, όμως, θα είναι ο πραγματικά χαμένος από μία τέτοια εξέλιξη; Θα πληγεί μόνο το αγροτικό Κίνημα ή και η κυβέρνηση;

«Εμείς έχουμε, ήδη, βραχεί. Τώρα είναι ώρα να δει και η κοινωνία τα αποτελέσματα των μπλόκων τα οποία υπερασπίζονται στην πλειοψηφία τους όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις» σχολίασε κυβερνητικό στέλεχος μάλλον εν είδη απελπισίας.

Επειδή το Μαξίμου ξέρει ότι η προοπτική των Χριστουγέννων μετ’ εμποδίων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην κυβέρνηση από τώρα προετοιμάζουν το plan b. Να στείλουν στην δικαιοσύνη όσους παραβαίνουν τον νόμο για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων στις εθνικές και τους δρόμους ακόμη και αν αφήσουν δύο από τις τέσσερις λωρίδες κλειστές.

Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη κι έτσι η κυβέρνηση ξέρει ότι δεν θα καταφέρει κάτι σημαντικό. Θα έχει απλώς να λέει σε όσους πολίτες την στοχοποιήσουν ότι έκανε ότι μπορούσε και για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών και για να κρατήσει ανοιχτούς τους δρόμους.