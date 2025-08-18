Games
Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

eurokinissi eurokinissi
Δύο υπερτυχεροί μοιράζονται το μεγαλύτερο τζακ ποτ του Τζόκερ.

Η τύχη χαμογέλασε το βράδυ της Κυριακής (17/8) σε δύο παίκτες του Τζόκερ, οι οποίοι κέρδισαν από 14.413.147 ευρώ ο καθένας, μοιράζοντας έτσι το κολοσσιαίο ποσό των 28,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ από το παιχνίδι, μετά από περισσότερα από 40 συνεχόμενα τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2950 ήταν:

5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

TZOKER_1_80570.jpg

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα:

Οι δύο μεγάλοι νικητές θα λάβουν από 14,4 εκατ. ευρώ.

Εννέα ακόμη παίκτες κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Ενενήντα τυχεροί της τρίτης κατηγορίας παίρνουν από 2.500 ευρώ.

Πού παίχτηκαν τα «χρυσά» δελτία

Το ένα από τα δύο νικηφόρα δελτία παίχτηκε στο Μαρκόπουλο και το άλλο στο Παλαιό Φάληρο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ίδιο πρακτορείο του Μαρκοπούλου βρέθηκαν και δύο από τα εννέα δελτία που κερδίζουν τα 100.000 ευρώ.

Screenshot_1_ba7bf.jpg

Τα υπόλοιπα τυχερά δελτία της δεύτερης κατηγορίας παίχτηκαν σε:

Θεσσαλονίκη (2 δελτία)

  • Κηφισιά
  • Λευκωσία
  • Λάρισα
  • Πύργο
  • Χανιά

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κανένα από τα νικηφόρα δελτία δεν είχε παιχτεί με «τυχαία επιλογή», γεγονός που δείχνει ότι οι παίκτες διάλεξαν οι ίδιοι τους αριθμούς τους.

