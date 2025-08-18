Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

eurokinissi eurokinissi
Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3), προβλέπεται και για σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1957016712173215950}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Αστάθεια από σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Καιρός: Αστάθεια από σήμερα, πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική, Χαλκιδική και Φάρσαλα

Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική, Χαλκιδική και Φάρσαλα

Ελλάδα
Τουρκία: Νέα φωτιά απομάκρυνε εκατοντάδες ανθρώπους από επτά χωριά (βίντεο)

Τουρκία: Νέα φωτιά απομάκρυνε εκατοντάδες ανθρώπους από επτά χωριά (βίντεο)

Διεθνή
Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Ελλάδα
Κέρκυρα: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους δείχνει τον κινητήρα που καίγεται στον αέρα

Κέρκυρα: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους δείχνει τον κινητήρα που καίγεται στον αέρα

Ελλάδα

NETWORK

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Οι θερινές διακοπές της ακραίας ακρίβειας ήταν … αναμενόμενες

Γιάννης Τριήρης: Οι θερινές διακοπές της ακραίας ακρίβειας ήταν … αναμενόμενες

ienergeia.gr
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ

ienergeia.gr
Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

Η μέθοδος 3-2-1 είναι το μυστικό για ξεκούραστο ύπνο

healthstat.gr
Η Eldorado Gold ανακοινώνει τον διορισμό του Christian Milau στη θέση του Προέδρου

Η Eldorado Gold ανακοινώνει τον διορισμό του Christian Milau στη θέση του Προέδρου

ienergeia.gr
Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

ienergeia.gr
Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

Πώς επηρεάζει η ζέστη το σώμα και την υγεία σας

healthstat.gr