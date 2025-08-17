Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων στη Ρόδο: Αποσκελετωμένα γαϊδουράκια ζούσαν χωρίς νερό και τροφή (βίντεο)

Εικόνες για «γερό στομάχι».

Τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν εννέα γαϊδουράκια σε έναν πρόχειρο στάβλο στο Τσαίρι της Ρόδου, φέρνει στη δημοσιότητα ρεπορτάζ του Alpha.

Τα άτυχα ζώα φαίνεται πως για πολύ καιρό υποσιτίζονταν ενώ ήταν αναγκασμένα να ζουν μέσα σε βρωμίες, χωρίς νερό και φυσικά, την απαραίτητη για εκείνα φροντίδα.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι οι γείτονες να αντιληφθούν την κακοποίηση που είχαν υποστεί τόσο καιρό τα ζώα, ένα γαϊδουράκι πέθανε και ο ιδιοκτήτης φέρεται να το πέταξε στον δρόμο, σε ένα χαντάκι, όπου έριξε από πάνω σκουπίδια.

Την υπόθεση ανέβαλλαν οι αρμόδιες αρχές ενώ υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση.

Δείτε το βίντεο: