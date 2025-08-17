Το Αιγαίο «πνίγεται» στον καπνό: Ασφυκτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στην Τουρκία

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά.

Μια αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει σκεπάσει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με τη μυρωδιά του καμένου να φτάνει ακόμα και στις Κυκλάδες και την Αττική.

Η αιτία δεν βρίσκεται εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά προέρχεται από τη φωτιά που μαίνεται στα παράλια της βορειοδυτικής Τουρκίας, κοντά στα Δαρδανέλια.

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια “πνίγει” με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που ειναι έντονη και στην #Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα. Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα. Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».

