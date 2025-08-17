Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο καιρός αλλάζει από σήμερα Κυριακή και κυρίως από αύριο Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας και έρχονται μπόρες τις απογευματινές κυρίως ώρες, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας και Τρίτης δεν αποκλείεται να περάσουν βροχές και μπόρες και από την Αττική, σύμφωνα με το windy.

Ο καιρός γίνεται άστατος από σήμερα Κυριακή και κυρίως από αύριο Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας και έρχονται μπόρες τις απογευματινές κυρίως ώρες, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας και Τρίτης δεν αποκλείεται να περάσουν βροχές και μπόρες και από την Αττική, σύμφωνα με το windy. Βέβαια είναι ακόμη νωρίς για ακριβέστατη πρόγνωση για τις περιοχές που θα έχουν βροχές τις επόμενες μέρες.

Για άστατο καιρό κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωση του για σήμερα Κυριακή. Όπως αναφέρει, αργά το απόγευμα αναμένεται αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας

Εξασθενούν οι βοριάδες στο Αιγαίο βαθμιαία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη. Την Κυριακή η έντασή τους θα φτάνει το πολύ τα 6 και τη Δευτέρα τα 5 μποφόρ. Παράλληλα εντείνεται η μεσημεριανή αστάθεια και προβλέπονται τοπικές καταιγίδες στις ηπειρωτικές κυρίως ορεινές περιοχές.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πιθανές τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι – απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα καταιγίδας το μεσημέρι – απόγευμα.

Τη Δευτέρα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Τοπικές βροχές την Κυριακή – Η πρόγνωση καιρού της Χριστίνας Ρήγου

Την Κυριακή, φτάνει στο τέλος της η περίοδος των θυελλωδών ανέμων, η οποία μάλιστα είχε διάρκεια 10 ημέρες.

Αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά σταδιακά όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Ιόνιο θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Πιο πυκνές θα είναι στα βορειοδυτικά.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Τη Δευτέρα η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό. Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Τις θερμές ώρες τις ημέρας στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στα βόρεια. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34, στο Ιόνιο και την Κρήτη τους 31 με 32 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.