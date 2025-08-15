Games
Κλείδωσε η αλλαγή του καιρού: Η μέρα που ξεκινούν μπόρες και καταιγίδες

Κλείδωσε η αλλαγή του καιρού: Η μέρα που ξεκινούν μπόρες και καταιγίδες Φωτογραφία: Eurokinissi
Με ευχάριστες θερμοκρασίες και μελτέμι στο Αιγαίο θα κυλήσει το τριήμερο του Δεκαπενταυγούστου.

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Με ευχάριστες θερμοκρασίες και μελτέμι στο Αιγαίο θα κυλήσει το τριήμερο του Δεκαπενταυγούστου, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φτάνουν γύρω στους 30 με 35 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και πολύ πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Από την Κυριακή και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα ενταθεί η αστάθεια, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά της μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα κατά διαστήματα, κυρίως στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη και πιθανότητα λίγων βροχών στην Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στο Ιόνιο ασθενείς και το απόγευμα βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και στην Εύβοια και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρώς στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου και πιθανώς ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 32 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανό τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

