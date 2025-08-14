Φωτιές στην Αχαΐα: Προθεσμία και στον 3ο συλληφθέντα - Απολογείται το Σάββατο

Νωρίτερα είχαν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή δύο ακόμα που έχουν συλληφθεί γαι τις φωτιές στην Αχαΐα. Ο ένας έχει ομολογήσει.

Προθεσμία για να απολογηθεί γαι την έναρξη φωτιάς στο Γηροκομείο στην Πάτρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη την Τετάρτη.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το Σάββατο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος εθεάθη να κινείται ύποπτα στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Όπως αναφέρει η αστυνομία μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά ξέσπασε φωτιά και ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Τότε άνδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή των Συχαινών, πρόκειται να απολογηθούν την Κυριακή στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν το απόγευμ της Πέμπτης.