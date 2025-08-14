Φωτιά στην Αχαΐα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν 2 από τους 3 συλληφθέντες - Τι υποστήριξαν

Ένας από τους συλληφθένετες για τη φωτιά στην Αχαΐα, ομολόγησε την πράξη του.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή πήραν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές, που ξέσπασαν στη δυτική Αχαΐα.

Οι δύο πρώτοι ηλικίας 27 και 19 ετών, κατηγορούνται για την πρόκληση της φωτιάς στα Συχαινά και κατά την αποχώρησή τους από τον εισαγγελέα αποδοκιμάστηκαν από τον κόσμο, που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο.

Σχεδόν δύο ώρες μετά την άφιξη των δύο από τους συλληφθέντες οδηγήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και ο τρίτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 25χρονος αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη για την φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομείο και ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει το έργο της πυρόσβεσης.

Όπως ανέφεραν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον 25χρονο, ο ίδιος υποστήριξε ότι πετάχτηκε μία κάφτρα, επιχείρησε να την σβήσει, δεν τα κατάφερε και απομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος.

«Πρόκειται για ένα παιδί που από μικρό έχει μάθει να αγαπάει και να σέβεται τη φύση καθώς από πολύ μικρός είναι στον οδηγισμό» σημείωσαν οικείοι του και πρόσθεσαν πως βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς, αφού το σπίτι του βρίσκεται στα Συχαινά και η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε αυτό. Στα δικαστήρια βρέθηκε, ακόμα, άτομο το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν μαζί του και παρέα έσβηναν τη φωτιά.

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους. Στο πλαίσιο έρευνας, που ακολούθησε εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, ένας από τους κατηγορούμενους το είχε πετάξει σε δασική έκταση.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Αυτό είναι και σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος από την πλευρά του ωστόσο φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο.

Ο 25χρονος συνελήφθη την Τετάρτη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, την ώρα που βρισκόταν σε οικόπεδο και μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο φέρεται να έπιασε φωτιά.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ