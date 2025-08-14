Τζόκερ: Αυτοί οι αριθμοί κερδίζουν πάνω από 26,5 εκατ. στη σημερινή κλήρωση (14/8)

Τέσσερα δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ - Τουλάχιστον 28,5 εκατ. μοιράζει το Τζόκερ την Κυριακή.

Νέο Mega τζακ ποτ, με ποσό- ρεκόρ που ξεπερνά τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην αποψινή κλήρωση (14/8).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 16, 22, 24, 28 και Τζόκερ το 4.

Νέο τζακ ποτ - 4 δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε το 45ο διαδοχικό τζακ ποτ, αλλά τέσσερις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ, έχοντας κάνει πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 71 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Την ερχόμενη Κυριακή (17/8), το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 28,5 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Ο πίνακας κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=AuKh6acUex4}

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.