Ολυμπία Οδός: Άνοιξε η περιμετρική Πατρών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφορία ξανά η περιμετρική Πατρών της Ολυμπίας Οδού.

Άνοιξε ξανά η περιμετρική Πατρών, ανακοίνωσε η Ολυμπία οδός, μετά την καταστροφική φωτιά, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η περιμετρική Πατρών «βρέθηκε αυτή στο επίκεντρο της πυρκαγιάς» και «υπέστη εκτεταμένες ζημιές», επισημαίνει ανακοίνωση της Ολυμπίας οδού. «Τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Από τις 18:00 παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, με ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης. Συγκεκριμένα:

- Η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 206+100 έως την Χ.Θ. 211+700.

- Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χλμ./ώρα.

- Υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση και παρουσία δυνάμεων Πυροσβεστικής και συνεργείων αποκατάστασης.

Παράλληλα, η Ολυμπία οδός απευθύνει συστάσεις στους οδηγούς: