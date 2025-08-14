Games
Ολυμπία Οδός: Άνοιξε η περιμετρική Πατρών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ολυμπία Οδός: Άνοιξε η περιμετρική Πατρών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΚΟΣ/APOHXOS.GR/EUROKINISSI
Σε κυκλοφορία ξανά η περιμετρική Πατρών της Ολυμπίας Οδού.

Άνοιξε ξανά η περιμετρική Πατρών, ανακοίνωσε η Ολυμπία οδός, μετά την καταστροφική φωτιά, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η περιμετρική Πατρών «βρέθηκε αυτή στο επίκεντρο της πυρκαγιάς» και «υπέστη εκτεταμένες ζημιές», επισημαίνει ανακοίνωση της Ολυμπίας οδού. «Τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν. Η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Από τις 18:00 παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, με ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης. Συγκεκριμένα:

- Η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των Χ.Θ. 206+100 έως την Χ.Θ. 211+700.

- Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χλμ./ώρα.

- Υπάρχει αυξημένη αστυνόμευση και παρουσία δυνάμεων Πυροσβεστικής και συνεργείων αποκατάστασης.

Παράλληλα, η Ολυμπία οδός απευθύνει συστάσεις στους οδηγούς:

  • Μειώστε ταχύτητα πριν εισέλθετε στην περιοχή.
  • Διατηρείτε ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
  • Κλείστε παράθυρα και χρησιμοποιήστε την εσωτερική ανακύκλωση αέρα για αποφυγή εισπνοής καπνού ή σκόνης.
  • Ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας και τις ενδείξεις της σήμανσης.
  • Αποφύγετε κάθε χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου μέσου που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από την οδήγηση.
