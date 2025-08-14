Games
Ζαγόρι: Διάσωση γυναίκας που τραυματίστηκε στους καταρράκτες Νεγάδων

Ζαγόρι: Διάσωση γυναίκας που τραυματίστηκε στους καταρράκτες Νεγάδων Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI/ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τραυματίστηκε έπειτα από πτώση ενώ έκανε πεζοπορία στους καταρράκτες Νεγάδων.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε στους καταρράκτες Νεγάδων, στον δήμο Ζαγορίου και η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση για τη μεταφορά της.

Έπειτα από πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και με φορείο τη μετέφεραν σε ασφαλές μέρος.

Για την ολοκλήρωση της επιχείρησης απαιτήθηκε αρκετή ώρα, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, σύμφωνα με το epiruspost. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε σε νοσοκομείο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1955977047152484378}

