Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Αγκαλιά με πρόβατο πάνω σε μηχανάκι, για να το σώσει (Εικόνες)

Φωτιά στην Αχαΐα: Αγκαλιά με πρόβατο πάνω σε μηχανάκι, για να το σώσει (Εικόνες) Φωτογραφία: AP Photo/Thanassis Stavrakis
«Λύστε τα ζώα σας», η πάγια έκκληση στις φωτιές.

Μέσα στην αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες, που απειλούν σπίτια και ανθρώπινες ζωές στις φωτιές στην Αχαΐα, την Πρέβεζα, τη Χίο και τα άλλα μέτωπα στην Ελλάδα, ζώα βρίσκονται παγιδευμένα στην πύρινη λαίλαπα.

Εθελοντές, πυροσβέστες και ευαισθητοποιημένοι πολίτες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να σώσουν τα ζώα που βρίσκονται μπροστά τους, άλλοτε παγιδευμένα, ακόμα δεμένα με αλυσίδες, ενώ πλησιάζουν οι φλόγες και άλλες φορές που πανικόβλητα προσπαθούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, όπου ένας άνδρας πήρε αγκαλιά ένα πρόβατο, πάνω στο μηχανάκι του, για να το σώσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα - Πύρινη λαίλαπα σε Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα - Πύρινη λαίλαπα σε Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Ελλάδα

fotia_zoa1_22bce.jpg

fotia_zoa2_24f8d.jpg

fotia_zoa3_5be33.jpg

«Σε κάθε 112 δυστυχώς κάποιοι μένουν πίσω γιατί δεν μπορούν να υπακούσουν από μόνοι τους στις εντολές των αρχών, ούτε να λύσουν μόνοι τους τις αλυσίδες τους», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤNews η Μαρίλια Τσόπελα, υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της οργάνωσης Dog’s Voice.

«Αυτή την έκκληση απευθύνουμε. Έστω λύστε τα ζώα σας», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στις αποκαρδιωτικές εικόνες που αντικρίζουν σε κάθε φωτιά.

Η οργάνωση βρίσκεται στο πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, από όπου έχει αναρτήσει βίντεο με διασώσεις ζώων. Η κατάσταση είναι τραγική, επισημαίνει η οργάνωση σε ανάρτηση, καθώς γίνονται περιπολίες στα μέτωπα και συνεχώς εντοπίζουν ζώα με εγκαύματα, ενώ διαρκή είναι τα αιτήματα που δέχονται οι εθελοντές για απεγκλωβισμούς.

Αυτά που διασώζονται μεταφέρονται στον σταθμό πυρόπληκτων ζώων στην ΠΛΑΖ ΕΟΤ, όπου βρίσκονται εθελοντές της οργάνωσης.

{https://www.instagram.com/p/DNThB6zIiIA/}

{https://www.instagram.com/p/DNTFs6zIjbd/}

Φωτογραφίες: AP Photo/Thanassis Stavrakis

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα - Πύρινη λαίλαπα σε Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα - Πύρινη λαίλαπα σε Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Στα τσιμέντα και στη θάλασσα σβήνει η φωτιά στην Πάτρα - Τι συμβαίνει με τα Canadair

Στα τσιμέντα και στη θάλασσα σβήνει η φωτιά στην Πάτρα - Τι συμβαίνει με τα Canadair

Ελλάδα
Η πύρινη κόλαση στην Πάτρα, σε ένα βίντεο του Reuters

Η πύρινη κόλαση στην Πάτρα, σε ένα βίντεο του Reuters

Ελλάδα
ΔΕΔΔΗΕ για φωτιές: Πού υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση - Πάνω από 1 εβδομάδα για την αποκατάσταση στη Χίο

ΔΕΔΔΗΕ για φωτιές: Πού υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση - Πάνω από 1 εβδομάδα για την αποκατάσταση στη Χίο

Ελλάδα
Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Πολιτική

NETWORK

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

ienergeia.gr
Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

healthstat.gr
Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

healthstat.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

ienergeia.gr
Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Η συνήθεια που προκαλεί «ρυτίδες καπνιστή» χωρίς να καπνίζετε

Η συνήθεια που προκαλεί «ρυτίδες καπνιστή» χωρίς να καπνίζετε

healthstat.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

ienergeia.gr
Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

healthstat.gr