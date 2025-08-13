Φωτιά στην Αχαΐα: Αγκαλιά με πρόβατο πάνω σε μηχανάκι, για να το σώσει (Εικόνες)

«Λύστε τα ζώα σας», η πάγια έκκληση στις φωτιές.

Μέσα στην αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες, που απειλούν σπίτια και ανθρώπινες ζωές στις φωτιές στην Αχαΐα, την Πρέβεζα, τη Χίο και τα άλλα μέτωπα στην Ελλάδα, ζώα βρίσκονται παγιδευμένα στην πύρινη λαίλαπα.

Εθελοντές, πυροσβέστες και ευαισθητοποιημένοι πολίτες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να σώσουν τα ζώα που βρίσκονται μπροστά τους, άλλοτε παγιδευμένα, ακόμα δεμένα με αλυσίδες, ενώ πλησιάζουν οι φλόγες και άλλες φορές που πανικόβλητα προσπαθούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, όπου ένας άνδρας πήρε αγκαλιά ένα πρόβατο, πάνω στο μηχανάκι του, για να το σώσει.

«Σε κάθε 112 δυστυχώς κάποιοι μένουν πίσω γιατί δεν μπορούν να υπακούσουν από μόνοι τους στις εντολές των αρχών, ούτε να λύσουν μόνοι τους τις αλυσίδες τους», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤNews η Μαρίλια Τσόπελα, υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της οργάνωσης Dog’s Voice.

«Αυτή την έκκληση απευθύνουμε. Έστω λύστε τα ζώα σας», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στις αποκαρδιωτικές εικόνες που αντικρίζουν σε κάθε φωτιά.

Η οργάνωση βρίσκεται στο πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα, από όπου έχει αναρτήσει βίντεο με διασώσεις ζώων. Η κατάσταση είναι τραγική, επισημαίνει η οργάνωση σε ανάρτηση, καθώς γίνονται περιπολίες στα μέτωπα και συνεχώς εντοπίζουν ζώα με εγκαύματα, ενώ διαρκή είναι τα αιτήματα που δέχονται οι εθελοντές για απεγκλωβισμούς.

Αυτά που διασώζονται μεταφέρονται στον σταθμό πυρόπληκτων ζώων στην ΠΛΑΖ ΕΟΤ, όπου βρίσκονται εθελοντές της οργάνωσης.

Φωτογραφίες: AP Photo/Thanassis Stavrakis