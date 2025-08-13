Games
Ελλάδα

Φλέγεται η Πάτρα - Διώχνουν κόσμο από τα προάστια στο κέντρο της πόλης

Φλέγεται η Πάτρα - Διώχνουν κόσμο από τα προάστια στο κέντρο της πόλης Φωτογραφία: SOOC/ MENELAOS MICHALATOS
Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Πάτρα. Η φωτιά έχει μπει για τα καλά στον αστικό ιστό της Πάτρας και τώρα διώχνουν κόσμο από τα προάστια της πόλης προς το κέντρο.

Ασταμάτητα είναι τα μηνύματα από το 112 στην Πάτρα, εξαιτίας της τεράστιας φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη και σήμερα. Η φωτιά έχει μπει για τα καλά στον αστικό ιστό της Πάτρας και τώρα διώχνουν κόσμο από τα προάστια της πόλης προς το κέντρο. Μάλιστα στην Πάτρα στα Τσουκαλέικα η φωτιά σταμάτησε όταν έφτασε στη θάλασσα...

Νέο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες τους καλούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο και να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Το μήνυμα του 112

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της Πάτρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για εκγλωβισμένα άτομα σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και επιχειρεί η αστυνομία για την μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία.

Καίγεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών! Η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη.

{https://x.com/112Greece/status/1955643785800818786}

Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο νοσοκομείο

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου και ενός γηροκομείου στην Πάτρα. Εκκενώνεται επίσης και ο οίκος φροντίδας ηλικιωμένων «Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης υπάρχουν στις περιοχές Καμίνια, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα που δοκιμάστηκαν από την πυρκαγιά στη δυτική Αχαΐα.

Επίσης ο δήμος χρειάστηκε να δώσει στέγη σε 25 ανθρώπους που δε μπορούσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους χθες το βράδυ.

Η ώρα του απολογισμού των ζημιών δεν έχει έρθει ακόμα, όμως όσο περνούν οι ώρες, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του το πέρασμα της φωτιάς. Ενδεικτικά, σήμερα έγινε αντιληπτό ότι στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς.

6631940_f68f7.jpg6631898_76b2a.jpg6631892_a13c8.jpg6631888_bcd3a.jpg6631887_9787e.jpg

patra4_3bb4c.jpgpatra_bcd80.jpgpatra1_369d8.jpgpatra2_1cc08.jpgpatra3_c5bef.jpg

