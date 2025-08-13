Games
Το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς στην Πάτρα - Οι φλόγες έφθασαν στη θάλασσα - Νέες εικόνες

Το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς στην Πάτρα - Οι φλόγες έφθασαν στη θάλασσα - Νέες εικόνες
Νέες εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στα χωριά της ακτογραμμής της Πάτρας.

Εικόνες καταστροφής αφήνει στο πέρασμά της η φωτιά που μαίνεται στην Πάτρα, με τις φλόγες να φθάνουν κυριολεκτικά στη θάλασσα.

Το Dnews φέρνει στο φως νέες εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στα χωριά της ακτογραμμής της Πάτρας, από Βραχεία μέχρι Κάτω Αχαΐα.

WhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.12.01_PM_9ea90.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.33.04_PM_1_279bc.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.33.04_PM_68ff1.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.33.03_PM_2_94926.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.33.03_PM_1_fa322.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.33.03_PM_7ebdd.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.33.02_PM_f57b5.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.33.00_PM_bbf75.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.14.28_PM_084fc.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.14.26_PM_818dd.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.14.25_PM_8c9b5.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.14.23_PM_fc4a5.jpegWhatsApp_Image_2025-08-13_at_3.14.21_PM_9345f.jpeg

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.51 1fc99

Από την καταστροφική πυρκαγιά δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, η συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο.

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.52 26107

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.53 4ad2a

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.54 afebf

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.54 1 6531d

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.55 59548
WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.56 b72b1

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.56 1 51fcb

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.56 2 b3fd3

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.56 3 f5b6e

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.57 1 86257

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.58 40530

Η φωτιά έφθασε κυριολεκτικά στη θάλασσα.

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.58 1 e76c1

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.58 2 502c6

WhatsApp Image 2025 08 13 at 14.40.58 3 05c50

Σ

