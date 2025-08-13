Το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς στην Πάτρα - Οι φλόγες έφθασαν στη θάλασσα - Νέες εικόνες

Νέες εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στα χωριά της ακτογραμμής της Πάτρας.

Εικόνες καταστροφής αφήνει στο πέρασμά της η φωτιά που μαίνεται στην Πάτρα, με τις φλόγες να φθάνουν κυριολεκτικά στη θάλασσα.

Το Dnews φέρνει στο φως νέες εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στα χωριά της ακτογραμμής της Πάτρας, από Βραχεία μέχρι Κάτω Αχαΐα.

Από την καταστροφική πυρκαγιά δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, η συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο.





Η φωτιά έφθασε κυριολεκτικά στη θάλασσα.

