Φωτιές τώρα: Συγκλονιστικές εικόνες από τη μάχη με τις φλόγες σε Αχαΐα, Ζάκυνθο και Χίο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 106 φωτιές, οι 63 εκδηλώθηκαν σήμερα.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη μάχη με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε πολλαπλά μέτωπα και σήμερα, καθώς αντιμετωπίζουν 106 φωτιές, σύμφωνα με την απογευματινή ενημέρωση.

Από αυτές, οι 63 φωτιές εκδηλώθηκαν σήμερα. Από το πρωί έχουν σταλεί δεκάδες μηνύματα από 112, είτε προειδοποιητικά, είτε για εκκένωση περιοχών, ενώ έχουν καεί σπίτια. Επίσης, υπάρχουν αναφορές για εγκαυματίες στη φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν κυρίως σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό. Η φωτιά στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Επίσης, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Στο μεταξύ, η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για τέσσερα αεροσκάφη. «Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και για αύριο, Τετάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Καρέ καρέ η μάχη στα πύρινα μέτωπα σε Αχαΐα, Ζάκυνθο και Χίο

Αχαΐα

Ζάκυνθος

Χίος

Φωτογραφίες: EUROKINISSI