Αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου του «Μίλωνα» στη Νέα Σμύρνη

Την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου του Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων» υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του συλλόγου Μιχάλης Σακελλαρίδης, στο διοικητήριο της περιφέρειας.

Με βάση την προγραμματική σύμβαση η περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει με 1,8 εκατ. ευρώ τις εργασίες για τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης και ασφάλειας, καθώς και για την αισθητική και τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου γυμναστηρίου, συνολικής έκτασης 1.130 τ.μ. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της θερμοϋγρομόνωσης του κελύφους του κτιρίου, τοπικές επισκευές, καθώς και αναβάθμιση των κερκίδων VIP και των αποδυτηρίων.

«Πριν από έναν μήνα, όταν βρέθηκα στη Νέα Σμύρνη για να επισκεφθώ μαζί με τον καλό φίλο δήμαρχο Γιώργο Κουτελάκη έργα που υλοποιεί η περιφέρεια στην περιοχή, τόνισα κάτι: ότι δεν θα κάνουμε - ούτε εδώ, ούτε πουθενά - έργα βιτρίνας, αλλά ουσίας. Έργα που είχαν κολλήσει επί δεκαετίες και τώρα προχωρούν, με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Σήμερα, ανοίγουμε μια νέα σελίδα στη λαμπρή ιστορία του πρώτου κλειστού γυμναστηρίου της Αττικής, στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Η αναβάθμιση του "Μίλωνα" δεν είναι απλώς ένα ακόμα έργο. Δείχνει τον σεβασμό μας στο ιστορικό σωματείο του Μίλωνα αλλά και αντανακλά με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον ολιστικό σχεδιασμό μας για να καταστήσουμε την πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας μας κυρίαρχη στον αθλητισμό, με άρτιες, υπερσύγχρονες υποδομές σε όλη την Αττική, που μπορούν να φιλοξενήσουν με απόλυτη επιτυχία διοργανώσεις διεθνούς κύρους».

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο έργο, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών της Νέας Σμύρνης, αποτελεί ένα μόνο μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση παρεμβάσεων στον δήμο την επόμενη τετραετία, ύψους 23 εκατ. ευρώ. «Ανάμεσα στα έργα που έχουμε δρομολογήσει, ξεχωρίζει βεβαια το Νέο Κλειστό Πολυδύναμο Βιοκλιματικό Γυμναστήριο της οδού Αρτάκης της Νέας Σμύρνης. Και μέσα στα επόμενα χρόνια, θα παραδώσουμε στους πολίτες ένα ακόμα εμβληματικό έργο αθλητικής υποδομής, χωρητικότητας 3.500 θέσεων και συνολικού προϋπολογισμού 20,85 εκατ. ευρώ. Ένα έργο που προχωρά πλέον με γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την αθλητική ζωή όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της Αττικής. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια απέναντι στους πολίτες, συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας σε κάθε γειτονιά - ούτε κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Χαιρετίζοντας την υπογραφή της σύμβασης, ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης δήλωσε τα εξής: «Ένα ακόμα σημαντικό έργο για την πόλη μας και τον αθλητισμό της, παράλληλα με αυτό του Μεγάλου Κλειστού Γηπέδου της οδού Αρτάκης, θα εξελιχτεί το επόμενο διάστημα στις εγκαταστάσεις του "Μίλωνα" από την Περιφέρεια Αττικής και με χρηματοδότησή της. Έργο σημαντικό και αναμενόμενο με αγωνία, καθότι θα ενισχύσει τον φέροντα οργανισμό του "Μίλωνα" - κτίριο της δεκαετίας του 1960 - ενώ θα βελτιώσει τις θερμοϋγρομονώσεις του που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και τραυματίζουν το κέλυφος καθημερινά».

«Σήμερα ξεκίνησε για τον σύλλογο μας μία νέα εποχή γεμάτη ελπίδες και προοπτική. Οι υπογραφές για ένα έργο που θα αναβαθμίσει το κλειστό μας γυμναστήριο για πρώτη φορά μετά από πενήντα και πλέον χρόνια. Ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα στον Μίλωνα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος», δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΟΝΣ «Μίλων» Μιχάλης Σακελλαρίδης και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την μεγάλη συμβολή του έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό το έργο. Ευχαριστούμε και όσους βοήθησαν στο πέρασμα των ετών για να φθάσουμε στη σημερινή ημέρα».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν ο αντιπρόεδρος του ΑΟΝΣ «Μίλων» Δημήτρης Αποσκίτης και ο γενικός γραμματέας Βρανάς Γκρέκας, ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Μιλτιάδης Κύρκος και η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα.