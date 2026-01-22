Τα τελευταία χρόνια, όποτε μπορεί, ταξιδεύει και στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιστός οπαδός του Παναθηναϊκού. Και δεν το κρύβει. Όποτε έχει την ευκαιρία, βρίσκεται είτε στις κερκίδες του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης», στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είτε στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Τα τελευταία χρόνια, όποτε μπορεί, ταξιδεύει και στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μάθαμε ότι σήμερα βρίσκεται στη Βουδαπέστη, για να παρακολουθήσει τον αγώνα του «τριφυλλιού» με την τοπική Φερεντσβάρος, για τους ομίλους του Europa League.

Μάλιστα, ο Αλ.Τσίπρας, πριν από δύο καλοκαίρια, είχε βρεθεί και στο Άμστερνταμ, για να παρακολουθήσει το παιχνίδι Άγιαξ – Παναθηναϊκός.

Α.Γ.