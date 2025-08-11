Καμένα Βούρλα: Αναστάτωση για 6χρονο που εξαφανίστηκε από παραλία, τον βρήκαν 2 χλμ. μακριά

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη κινητοποίηση στα Καμένα Βούρλα.

Αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε η εξαφάνιση ενός 6χρονου από την παραλία Καμένων Βούρλων, αλλά ευτυχώς η περιπέτεια του παιδιού είχε αίσιο τέλος καθώς βρέθηκε σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων.

Περίπου στις 12:00 της Δευτέρας, οικογένεια Σέρβων διαπίστωσε ότι είχε εξαφανιστεί το 6χρονο παιδί τους στην παραλία Καμένων Βούρλων, στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα.

Η εξαφάνιση του παιδιού προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς το Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη έκαναν έρευνες στη θάλασσα και η αστυνομία κατά μήκος της παραλιακής οδού. Στην αναζήτηση του παιδιού συμμετείχαν επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και κάτοικοι που βγήκαν από τα σπίτια τους.

Τελικά, λουόμενοι εντόπισαν το αγόρι να κλαίει στην παραλία σε απόσταση σχεδόν 2 χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχε εξαφανιστεί, σύμφωνα με το LamiaReport, περίπου 45 λεπτά από τη στιγμή που σήμανε ο «συναγερμός» για το 6χρονο παιδί.