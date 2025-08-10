Games
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα, ήχησε το «112» (εικόνες-βίντεο)

Φωτιά τώρα στην παραλία Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα - Μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα, ήχησε το «112» (εικόνες-βίντεο)
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στη Βρυσούλα στην Πρέβεζα, μετά από αναζωπύρωση στο σημείο όπου χθες καιγόταν για ώρες δασική έκταση.

Το πρώτο μέτωπο της φωτιάς εκδηλώθηκε κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή Καστροσυκιά κι έπειτα επεκτάθηκε προς τη Βρυσούλα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Λίγο νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα στους κατοίκους από το 112.

{https://x.com/112Greece/status/1954567966109942116}

{https://x.com/112Greece/status/1954561776315478410}

Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο:

