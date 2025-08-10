Games
Τι κάηκε από τις φωτιές σε Κερατέα και Ηλεία: Η ανάλυση Copernicus - Δείτε χάρτες

Τι κάηκε από τις φωτιές σε Κερατέα και Ηλεία: Η ανάλυση Copernicus - Δείτε χάρτες
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά πριν φτάσει στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου.

Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, έχοντας ως απολογισμό έναν νεκρό καθώς και καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.

meteo_b385a.jpg

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε χθες στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν: Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων:

  • 11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις
  • 2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές
  • 811 στρέμματα άλλες χρήσεις
  • 643 στρέμματα βοσκότοποι
  • 440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση
  • 127 στρέμματα καλλιέργειες
  • 0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Σημειώνεται ότι στην εικόνα που δημοσιεύουμε και αποτυπώνει την πληγείσα έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.

Copernicuskeratea_a64e7.jpg

Ακολουθεί συνημμένος ο πίνακας όπου καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν.

pinakascopernicus_2efd6.jpg

Τι κάηκε στην Ηλεία

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη χτες Σάββατο, 9/8, και ώρα 12:49 η πληγείσα έκταση στην Ηλεία ανέρχεται σε 7.950 στρέμματα.

Ακολουθεί ανάλυση των εκτάσεων που κάηκαν:

  • 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές
  • 1.960 στρέμματα καλλιέργειες
  • 2.380 δασικές εκτάσεις

ileia_02510.jpg

ileiaa_689f8.jpg

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν' το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β' Τριμήνου / Α' Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Ελλάδα

Ελλάδα
Φωτιά στη Ροδόπη: Νέο 112 για εκκένωση

Ελλάδα

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Μήνυμα από το 112

Ελλάδα

Ελλάδα
Ανυπολόγιστη η καταστροφή των πυρκαγιών - Κάηκαν σπίτια και χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη

Ελλάδα

Ελλάδα

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

healthstat.gr

healthstat.gr
Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

healthstat.gr

healthstat.gr
Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν' το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

healthstat.gr

healthstat.gr
