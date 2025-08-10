Games
Πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο; Οδηγός επιβίωσης για ενοικίαση φοιτητικού σπιτιού

Πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο; Οδηγός επιβίωσης για ενοικίαση φοιτητικού σπιτιού Φωτογραφία: Eurokinissi
Χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για κάθε φοιτητή.

Η αναζήτηση προσιτής φοιτητικής στέγης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους πονοκεφάλους για χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα, με το πρόβλημα να παίρνει διαστάσεις που θυμίζουν στεγαστική κρίση.

Οι αυξήσεις στα ενοίκια συνεχίζονται ασταμάτητα, πλήττοντας κυρίως τις μικρές κατοικίες έως 60 τ.μ., οι οποίες αποτελούν την πρώτη επιλογή των φοιτητών.

Το φαινόμενο, που άλλοτε αφορούσε κυρίως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πλέον έχει εξαπλωθεί σε μεγάλες φοιτητουπόλεις όπως η Πάτρα και το Ηράκλειο, με τις τιμές να καταγράφουν εκρηκτική άνοδο την τελευταία δεκαετία.

Παράλληλα, η ζήτηση δεν προέρχεται μόνο από τον φοιτητικό πληθυσμό, αλλά και από μισθωτές που αδυνατούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, επιτείνοντας τον ανταγωνισμό για την ήδη περιορισμένη προσφορά.

Οι δημόσιες φοιτητικές εστίες καλύπτουν λιγότερο από το 1% των φοιτητών, ενώ πολλές βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από τη στροφή πολλών ιδιοκτητών στη βραχυχρόνια μίσθωση, με σημαντικό ποσοστό ακινήτων να διατίθεται μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέοι φοιτητές αναγκάζονται είτε να στραφούν σε παλαιότερα και πιο φθηνά διαμερίσματα, είτε να επιλέξουν τη συγκατοίκηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν το ολοένα αυξανόμενο κόστος της στέγης.

Το Dnews.gr παραθέτει δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν πρακτικές συμβουλές για κάθε νέο φοιτητή που ψάχνει στέγη:

1. Πότε πρέπει να ξεκινήσω να ψάχνω φοιτητική στέγη;

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Η ζήτηση είναι μεγάλη και τα καλά σπίτια φεύγουν γρήγορα, ειδικά σε πόλεις με πανεπιστήμια και περιορισμένη προσφορά κατοικιών.

2. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για να διαλέξω σπίτι;

Η τοποθεσία, το μέγεθος, η διαρρύθμιση, οι παροχές (επιπλωμένο ή όχι, θέρμανση, όροφος) και η προσβασιμότητα με μέσα μεταφοράς ή κοντινή απόσταση από τη σχολή και τις βασικές υπηρεσίες.

3. Πόσο πρέπει να υπολογίσω για το ενοίκιο και τα έξοδα;

Καθόρισε από πριν το μέγιστο ποσό που μπορείς να διαθέσεις για ενοίκιο. Υπολόγισε επίσης πάγια έξοδα (ρεύμα, νερό, Internet, κοινόχρηστα) και πιθανά επιπλέον κόστη όπως προκαταβολή ή μεσιτική αμοιβή.

4. Υπάρχει επίδομα για φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι;

Ναι. Το στεγαστικό επίδομα είναι 1.500 ευρώ ετησίως ή 2.000 ευρώ για φοιτητές που συγκατοικούν, με το ποσό να δίνεται σε κάθε φοιτητή που πληροί τις προϋποθέσεις.

5. Πού μπορώ να βρω αγγελίες για φοιτητικά σπίτια;

Σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες ακινήτων, σε ομάδες κοινωνικών δικτύων ή μέσω μεσιτικών γραφείων. Αν δεν έχεις χρόνο, μπορείς να αναθέσεις την αναζήτηση σε μεσίτη.

6. Πρέπει να δω το σπίτι από κοντά πριν το νοικιάσω;

Οπωσδήποτε. Έλεγξε την κατάσταση του σπιτιού, των επίπλων/συσκευών, και τυχόν φθορές. Μην βασίζεσαι μόνο σε φωτογραφίες.

7. Τι να προσέξω για την ασφάλεια;

Έλεγξε τη γειτονιά, τη φωταγώγηση, την πρόσβαση σε ΜΜΜ και καταστήματα. Στο σπίτι, προτίμησε πόρτα ασφαλείας, καλής ποιότητας κουφώματα και, αν γίνεται, συναγερμό.

8. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το μισθωτήριο συμβόλαιο;

Αναλυτική περιγραφή ακινήτου, ύψος ενοικίου και τυχόν αναπροσαρμογές, εγγύηση, συντήρηση, υποχρεώσεις ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, διάρκεια μίσθωσης και δήλωση στη ΔΟΥ.

9. Πρέπει να καταγραφεί η κατάσταση του σπιτιού;

Ναι. Η γραπτή καταγραφή κατά την παράδοση προστατεύει και τις δύο πλευρές και εξασφαλίζει την επιστροφή της εγγύησης στο τέλος της μίσθωσης.

10. Τι να φροντίσω πριν μετακομίσω;

Ρύθμισε εγκαίρως τις συνδέσεις ρεύματος, νερού και Internet, καθώς μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες για ενεργοποίηση.

