Φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας - Απειλεί τέσσερα χωριά

Έναν άνδρας μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Χελιδόνι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, πρόκειται για ένα από τα άτομα που είχαν εγκλωβιστεί νωρίτερα στο γήπεδο του χωριού. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για κτηνοτρόφο, ο οποίος εγκλωβίστηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για τη φωτιά στο Χελιδόνι έχουν εκδοθεί 112 ενημερώνοντας του κατοίκους για εκκένωση προς Πύργο.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον στο μέτωπο της φωτιάς στο Χελιδόνι Ηλείας επιχειρούν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν θέσει στη διάθεση των δυνάμεων πυρόσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Αντίδημαρχος Αρχαίας Ολυμπίας: «Η φωτιά απειλεί τέσσερα χωριά»

Δραματικές είναι οι στιγμές που βιώνουν κάτοικοι και αρχές στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς ένα εκτεταμένο πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πλησιάζοντας επικίνδυνα τέσσερις οικισμούς του Δήμου. Το σούρουπο φέρνει μαζί του ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι συνεχείς αλλαγές στη φορά του ανέμου καθιστούν δύσκολη κάθε προσπάθεια κατάσβεσης.