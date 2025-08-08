Games
Απαγορευτικό απόπλου– Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Απαγορευτικό απόπλου– Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου, οι επιβάτες έχουν συνήθως τρεις βασικές επιλογές, ανάλογα με την πολιτική της κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Απαγορευτικό απόπλου ισχύει σήμερα για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ. Η απόφαση των λιμενικών αρχών έχει επηρεάσει τη σύνδεση με αρκετά νησιά, με τους επιβάτες να αναμένουν νεότερες οδηγίες για την αναχώρησή τους.

Στον Πειραιά δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Στη Ραφήνα, ο απόπλους προς τις Κυκλάδες έχει απαγορευτεί, ενώ τα δρομολόγια προς Μαρμάρι εκτελούνται κανονικά. Στο Λαύριο έχει διακοπεί η γραμμή προς Κύθνο, καθώς και η πορθμειακή σύνδεση Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα. Οι αναχωρήσεις προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Στα λιμάνια παραμένει μεγάλος αριθμός οχημάτων, ενώ υπάρχει κίνηση γύρω από τις πύλες επιβίβασης. Το Λιμενικό Σώμα καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν μεταβούν στα λιμάνια, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν νέες ώρες αναχώρησης και να αποφεύγεται η συμφόρηση.

Σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου, οι επιβάτες έχουν συνήθως τρεις βασικές επιλογές, ανάλογα με την πολιτική της κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας. Η πρώτη είναι η επιστροφή του πλήρους ποσού του εισιτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία περιλαμβάνει την προσκόμιση του εισιτηρίου, είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να δρομολογηθεί η επιστροφή του ποσού μέσω μετρητών ή τραπεζικής συναλλαγής.

Η δεύτερη επιλογή είναι η μετατροπή του εισιτηρίου σε ανοικτής ημερομηνίας. Ένα τέτοιο εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό ταξίδι της ίδιας εταιρείας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως φτάνει έως και τον έναν χρόνο. Ο κάτοχος επιλέγει αργότερα την ημερομηνία ταξιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η τρίτη επιλογή αφορά την αλλαγή ημερομηνίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προορισμού. Ο επιβάτης μπορεί να μεταφέρει το ταξίδι του σε άλλη ημερομηνία με το ίδιο δρομολόγιο ή να επιλέξει διαφορετική γραμμή της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και η πολιτική της το επιτρέπει.

Κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία εφαρμόζει τις δικές της διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ματαιώσεων δρομολογίων. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με την εταιρεία ή το ταξιδιωτικό γραφείο από το οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο. Οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση μέσω πρακτορείου συνήθως εξυπηρετούνται μέσω του ίδιου καναλιού.

Οι ανακοινώσεις των εταιρειών είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τους και, σε πολλές περιπτώσεις, αποστέλλονται και ενημερωτικά μηνύματα στους επιβάτες. Οι ιστότοποι του Λιμενικού παρέχουν επίσης συνεχή ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες και τα απαγορευτικά απόπλου που βρίσκονται σε ισχύ.

Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, συνιστάται οι επιβάτες να έχουν μαζί τους το εισιτήριο και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής. Αυτό επιταχύνει την επιστροφή χρημάτων ή την αλλαγή κράτησης.

