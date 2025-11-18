Ποιες ταινίες είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους το τετραήμερο 6 έως 9 Νοεμβρίου 2025.

Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα να οδηγεί την κούρσα του ελληνικού box office. Συνολικά, 24.668 θεατές επέλεξαν να δουν τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, η οποία μέχρι στιγμής έχει κόψει 76.001 και όλα δείχνουν ότι θα ξεπεράσεις τις εκατό χιλιάδες.



Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη δεκάδα, βρίσκουμε αρκετές από τις νέες πρεμιέρες της Πέμπτης οι οποίες ωστόσο σημειώνουν χαμηλές πτήσεις. Στη δεύτερη θέση του Top 10 συναντάμε την Νυρεμβέργη με τον Ράσελ Κρόου, ενώ η Ανεμώνη, που αποτελεί τη μεγάλη κινηματογραφική επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, τερμάτισε μόλις στην όγδοη θέση με ένα σχετικά απογοητευτικό σύνολο εισιτηρίων.



Για την ιστορία, το προηγούμενο τετραήμερο (6-9 Νοεμβρίου) έκοψε περί τα 84.000 εισιτήρια, χωρίς ωστόσο το «Καμία Αλλη Επιλογή» του Παρκ Τσαν - γουκ το οποίο δεν δημοσίευσε στοιχεία.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 6 έως 9 Νοεμβρίου 2025