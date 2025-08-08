Δυσάρεστα νέα για το απαγορευτικό: Πότε οι νέες ανακοινώσεις, «εγώ δεν θα περίμενα στο λιμάνι»

Στη ζώνη των 9 μποφόρ κινείται το μελτέμι και δεν αναμένεται να κοπάσει το μεσημέρι - προειδοποιεί ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος - προτείνοντας πρακτικά στους ταξιδιώτες να μην περιμένουν στα λιμάνια μέχρι τις 13:00, οπότε θα έχουμε τις νέες ανακοινώσεις των λιμεναρχείων.

Όπως εξηγεί, είναι κάτι παραπάνω από πιθανό να συνεχιστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις και στα δρομολόγια: «Το μελτέμι συνήθως φυσάει από τις πρωινές ώρες, ενισχύεται το μεσημέρι και εξασθενεί το απόγευμα. Αυτό θα γίνει και τώρα», τονίζει.

Σύμφωνα μάλιστα με τις νεότερες πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται πως από χθες το απόγευμα υπάρχει η προειδοποίηση για 9 μποφόρ που δημοσιοποιήθηκε από την ΕΜΥ για σήμερα από τις 7 το πρωί, ενώ επανεξέταση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι.

«Φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι για το κεντρικό Αιγαίο και τις βόρειες Κυκλάδες».

Σύμφωνα πάντα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η ζώνη των 8-9 μποφόρ καλύπτουν: