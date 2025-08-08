Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά - Εντολή για εκκένωση

Μεγάλη φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά - Εντολή για εκκένωση Φωτογραφία: inkefalonia.gr
Εστάλη μήνυμα από το 112.

Φωτιά τώρα ξέσπασε ταυτόχρονα σε δύο περιοχές της Κεφαλονιάς. Το πρώτο μέτωπο καίει δάσος στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, κοντά σε σπίτια - σύμφωνα με τον δήμαρχο Αργοστολίου - και δόθηκε εντολή για εκκένωση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Το μήνυμα που εστάλη από το 112 αναφέρει: Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι.

WhatsApp Image 2025 08 08 at 10.08.30 1d744

Ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για «εμπρησμό», με την αιτιολογία ότι «ξέσπασε φωτιά ταυρόχρονα σε τρία σημεία, τη μία την προλάβαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο στον Καραβάδο βρίσκεται κοντά σε σπίτια και γι' αυτό ελήφθη η απόφαση εκκένωσης του οικισμού.

Το δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Περατάτα όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

peratata 62828

Πηγή φωτό: kefaloniapress.gr

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα

Ελλάδα
Φωτιά τώρα: Σε δύσβατο σημείο το μέτωπο στο Ηράκλειο, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Φωτιά τώρα: Σε δύσβατο σημείο το μέτωπο στο Ηράκλειο, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στη Γόρτυνα Ηρακλείου, 88 πυροσβέστες στην μάχη με τις φλόγες

Φωτιά τώρα στη Γόρτυνα Ηρακλείου, 88 πυροσβέστες στην μάχη με τις φλόγες

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στο Μακρυχώρι Καβάλας

Φωτιά τώρα στο Μακρυχώρι Καβάλας

Ελλάδα

NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική – Δείξτε λίγο σεβασμό»

Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική – Δείξτε λίγο σεβασμό»

healthstat.gr
Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Επιληπτικές κρίσεις: Τα είδη – Τι πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 16ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ «ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ»

ienergeia.gr
ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού 9,9 εκατ. για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας

ΑΔΜΗΕ: Προκήρυξη διαγωνισμού 9,9 εκατ. για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακού Συστήματος Ασφάλειας

ienergeia.gr
ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ΑΔΜΗΕ: Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων 2025

ienergeia.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Το γλυκό που θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε

healthstat.gr
HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

HELLENiQ ENERGY: Απόκτηση αιολικών έργων στη Ρουμανία - Είσοδος στην αγορά ΑΠΕ της Βουλγαρίας

ienergeia.gr
Πρώτες βοήθειες: Πώς αντιμετωπίζονται οι καλοκαιρινοί τραυματισμοί στα μάτια

Πρώτες βοήθειες: Πώς αντιμετωπίζονται οι καλοκαιρινοί τραυματισμοί στα μάτια

healthstat.gr