Μεγάλη φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά - Εντολή για εκκένωση

Εστάλη μήνυμα από το 112.

Φωτιά τώρα ξέσπασε ταυτόχρονα σε δύο περιοχές της Κεφαλονιάς. Το πρώτο μέτωπο καίει δάσος στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, κοντά σε σπίτια - σύμφωνα με τον δήμαρχο Αργοστολίου - και δόθηκε εντολή για εκκένωση.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Το μήνυμα που εστάλη από το 112 αναφέρει: Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι.

Ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για «εμπρησμό», με την αιτιολογία ότι «ξέσπασε φωτιά ταυρόχρονα σε τρία σημεία, τη μία την προλάβαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο στον Καραβάδο βρίσκεται κοντά σε σπίτια και γι' αυτό ελήφθη η απόφαση εκκένωσης του οικισμού.

Το δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Περατάτα όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πηγή φωτό: kefaloniapress.gr