Σε κλοιό κακοκαιρίας συνεχίζει να βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε σημαντικό κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, σήμερα αναμένεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη σε κάποιες βουνοκορφές της Ελλάδας σημειώνονται χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες αναμένονται πάλι βροχές. Από Τρίτη αρχίζουν οι βροχές πάλι στη Δυτική Ελλάδα και οι άνεμοι γυρίζουν νοτιάδες. Την Τετάρτη και την Πέμπτη συνεχίζονται βροχές.

Μπορεί να βρέξει και στην Αθήνα την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. «Νομίζω θα βρέξει καλά στην Αττική, θα βγει και έκτακτο δελτίο για αρκετές περιοχές και για την Αττική», είπε ο κ. Γιαννόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-defu2xuaxub5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη από τη νέα εβδομάδα ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει της χώρα μας που θα έχει ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα να διατηρηθούν.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάρτηση του, η χώρα βρίσκεται σε μια φάση με «συνεχώς ανατροφοδοτούμενα μέτωπα καταιγίδων», που καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Ιδιαίτερα η Δυτική Ελλάδα που ήδη έχει δεχθεί σηματικές βροχοπτώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα πολλές καταστροφές αναμένεται να δεχτεί εκ νέου βροχοπτώσεις για τις επόμενες έξι ημέρες, με τα φαινόμενα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα έντασης».

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες τη χώρα μας δίνοντας επικίνδυνες και πάλι βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που ήδη έχουν έντονα πληγεί.

Από τις βραδινές ώρες αύριο μάλιστα και καθώς αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινείται προς τα βορειοανατολικά θα ωθήσει τμήμα των εγκλωβισμένων πολικών αερίων μαζών από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυκνών χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Επισημαίνουμε την περιοχή της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να χιονίσει και πιο χαμηλά.

Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια.

Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια.

Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.Μ Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί μετεωρολογικοί χάρτες».

Σημειώνεται ότι και ανανεωμένα στοιχεία από το αμερικανικό καιρικό μοντέλο GFS δείχνουν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και έντονη δραστηριότητα ενός βαρομετρικού χαμηλού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται σταδιακά, δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές των νότιων και κεντρικών τμημάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, με ενδεχόμενη ένταση κατά τόπους.

Προειδοποίηση από Σάκη Αρναούτογλου

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου δεν έχουμε τελειώσει με την κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις, καθώς όπως λέει, οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων, στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, θα ζήσουν εκ νέου παρόμοιες στιγμές, ενώ τονίζει χαρακτηριστικά ότι προς το τέλος του Νοεμβρίου, θα σημειωθούν εκτεταμένες νεροποντές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη, οι οποίες θα κυλίσουν πιο ομαλά, χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, αν και αρχές του μήνα θα έρθει από τη βόρεια Ευρώπη ένα κύμα κακοκαιρίας και αέριων μαζών που ενδεχομένως να επηρεάσει τη χώρα μας ακόμα και με την παρουσία χιονοπτώσεων στα ορεινά της χώρας.

{https://www.youtube.com/watch?v=aB2UvYvbDyc}