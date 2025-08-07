Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα και τον σύντροφό της για τον βιασμό της 10χρονης

Η σοκαριστική υπόθεση της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της 24χρονης μητέρας της 10χρονης ότι ο 37χρονος σύντροφός της τη χτυπούσε και βίασε την ανήλικη.

Στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί η 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας. Στους δύο κατηγορουμένους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Αρχικά στα τέλη Ιουλίου η μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης όπου κατήγγειλε τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσέγγισαν το μικρό παιδί και με τη βοήθεια ειδικών το κοριτσάκι επιβεβαίωσε πως είχε βιαστεί από τον 37χρονο. Ωστόσο, το παιδί έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, αφού περιέγραψε πως η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά την κρατούσε ακίνητη ώστε ο 37χρονος να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις τους στο σωματάκι του παιδιού.

Αποκάλυψε, δε, πως είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού από το ζευγάρι, ενώ είπε πως ο 37χρονος χτυπούσε συχνά την 24χρονη. Η 24χρονη μητέρα συνελήφθη άμεσα, ενώ οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον 37χρονο στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα για τη Βουλγαρία.