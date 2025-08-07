Συγκλονισμένη η Θεσσαλονίκη: Μητέρα κρατούσε τη 10χρονη κόρη της για τη βιάζει ο σύντροφός της

Το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία της 24χρονης μητέρας του 10χρονου κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, τη χτυπούσε. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της.

Στιγμές φρίκης φέρεται να βίωσε από την ίδια της τη μητέρα αλλά και τον σύντροφό της, ένα κορίτσι μόλις 10 ετών, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο σύντροφος της μητέρας κατηγορείται ότι βίαζε την ανήλικη ενώ μάλιστα η μητέρα ήταν αυτή που κρατούσε την κόρη της για να κάμψει την όποια αντίστασή της.

Το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία της 24χρονης μητέρας του 10χρονου κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, τη χτυπούσε. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της!

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ένα ζευγάρι, ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας και γυναίκα αντίστοιχα), για υπόθεση που αφορά σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η προαναφερόμενη κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο ανωτέρω χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των ανωτέρω, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη Χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.