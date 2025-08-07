Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Νέα Στύρα: Ξεκινά η αποκόλληση και ρυμούλκηση του φέρι μποτ - Ο ρόλος των ανέμων

Νέα Στύρα: Ξεκινά η αποκόλληση και ρυμούλκηση του φέρι μποτ - Ο ρόλος των ανέμων
Όλα τα νεότερα, από την επιχείρηση αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μπότ.

Με το βλέμμα στραμμένο στις καιρικές συνθήκες βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς η επιχείρηση αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Το σχέδιο ανέλκυσης έχει ήδη κατατεθεί, ενώ οι τελικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, γίνονται εργασίες στεγανοποίησης στο κύτος του πλοίου, όπου έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα σκισίματα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης αναμένεται να παίξουν οι θυελλώδεις άνεμοι, που ίσως καταστήσουν τη ρυμούλκηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό , έχει ήδη παραδοθεί το σχέδιο ανέλκυσης στις αρμόδιες υπηρεσίες και, εφόσον ολοκληρωθεί χωρίς παρατηρήσεις ο έλεγχος από το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκόλλησης. Παράλληλα, γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες στο εσωτερικό του πλοίου για την αντιμετώπιση της εισροής υδάτων, καθώς ειδικός δύτης κατέγραψε σκισίματα στο κύτος μήκους 10-15 μέτρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ - Κίνδυνος να βουλιάξει κατά την ρυμούλκηση

Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ - Κίνδυνος να βουλιάξει κατά την ρυμούλκηση

Ελλάδα
Νέα Στύρα: «Στον αέρα» η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ

Νέα Στύρα: «Στον αέρα» η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ

Ελλάδα
Nέα Στύρα: «Κόλλησαν τα πηδάλια» - Τι είπε στην απολογία του ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Nέα Στύρα: «Κόλλησαν τα πηδάλια» - Τι είπε στην απολογία του ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Ελλάδα

Ζημιές σε μήκος 10 έως 15 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο φέριμποτ

Ζημιές σε μήκος 10 έως 15 μέτρων εντόπισαν οι δίτες στο φέρι μποτ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, δεν πρόκειται για συνεχές ρήγμα, όπως είχε εμεταδώσει νωρίτερα η δημόσια τηλεόρταση αλλά για διάσπαρτες προκληθείσες ζημιές που εκτείνονται ασυνεχώς σε συνολικό μήκος έως 15 μέτρων. Ο καπετάνιος του πλοίου θα προσαχθεί εκ νέου ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού επί ώρες μετά το ατύχημα δεν είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες. Κάποιοι από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να ρυμουλκηθεί στη στεριά ώστε εκείνοι να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Συναγερμός στη Γλυφάδα: Αγνοείται κολυμβήτρια

Συναγερμός στη Γλυφάδα: Αγνοείται κολυμβήτρια

Ελλάδα
Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ - Κίνδυνος να βουλιάξει κατά την ρυμούλκηση

Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ - Κίνδυνος να βουλιάξει κατά την ρυμούλκηση

Ελλάδα
Νέα Στύρα: «Στον αέρα» η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ

Νέα Στύρα: «Στον αέρα» η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ

Ελλάδα
Nέα Στύρα: «Κόλλησαν τα πηδάλια» - Τι είπε στην απολογία του ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Nέα Στύρα: «Κόλλησαν τα πηδάλια» - Τι είπε στην απολογία του ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Ελλάδα

NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

healthstat.gr
Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

healthstat.gr