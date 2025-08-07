Νέα Στύρα: Ξεκινά η αποκόλληση και ρυμούλκηση του φέρι μποτ - Ο ρόλος των ανέμων

Όλα τα νεότερα, από την επιχείρηση αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μπότ.

Με το βλέμμα στραμμένο στις καιρικές συνθήκες βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς η επιχείρηση αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, είναι έτοιμη να ξεκινήσει.

Το σχέδιο ανέλκυσης έχει ήδη κατατεθεί, ενώ οι τελικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, γίνονται εργασίες στεγανοποίησης στο κύτος του πλοίου, όπου έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα σκισίματα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης αναμένεται να παίξουν οι θυελλώδεις άνεμοι, που ίσως καταστήσουν τη ρυμούλκηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό , έχει ήδη παραδοθεί το σχέδιο ανέλκυσης στις αρμόδιες υπηρεσίες και, εφόσον ολοκληρωθεί χωρίς παρατηρήσεις ο έλεγχος από το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκόλλησης. Παράλληλα, γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες στο εσωτερικό του πλοίου για την αντιμετώπιση της εισροής υδάτων, καθώς ειδικός δύτης κατέγραψε σκισίματα στο κύτος μήκους 10-15 μέτρων.

Ζημιές σε μήκος 10 έως 15 μέτρων εντόπισαν οι δύτες στο φέριμποτ

Ζημιές σε μήκος 10 έως 15 μέτρων εντόπισαν οι δίτες στο φέρι μποτ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, δεν πρόκειται για συνεχές ρήγμα, όπως είχε εμεταδώσει νωρίτερα η δημόσια τηλεόρταση αλλά για διάσπαρτες προκληθείσες ζημιές που εκτείνονται ασυνεχώς σε συνολικό μήκος έως 15 μέτρων. Ο καπετάνιος του πλοίου θα προσαχθεί εκ νέου ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού επί ώρες μετά το ατύχημα δεν είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες. Κάποιοι από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να ρυμουλκηθεί στη στεριά ώστε εκείνοι να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.