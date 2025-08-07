Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ - Κίνδυνος να βουλιάξει κατά την ρυμούλκηση

Σύμφωνα με τον ναύαρχο ε.α. Νικόλαο Σπανό, «αν δεν αφαιρεθεί φορτίο από το πλοίο, αν δεν σταλεί δύτης να ελέγξει τη γάστρα και αν δεν γίνει το πλοίο ελαφρύτερο, υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει κατά την προσπάθεια ρυμούλκησης».

Για αρκετές ώρες ακόμη αναμένεται να παραμείνει «κολλημένο» το φέρι μποτ της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα στο σημείο που προσάραξε, αφού χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης για να ολοκληρωθεί η μεταφορά του προς την ακτή.

Αύριο ο καπετάνιος του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» αναμένεται να μεταφερθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα και την πλοιοκτήτρια εταιρία - η οποία για 14 ώρες δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να ρυμουλκηθεί το πλοίο.

Σημειώνεται πως οι δύτες που έπεσαν στο σημείο προκειμένου να δουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά.

Σύμφωνα με τον Άγγελο Σούλη, μέτοχο της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων, «θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο», ενώ για την ώρα δίπλα στο κατεστραμμένο κύτος του πλοίου βρίσκεται για λόγους ασφαλείας ρυμουλκό.

Ο 62χρονος καπετάνιος - που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της παραβίασης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της παρακώλυσης συγκοινωνιών, καθώς και της πρόκλησης ναυαγίου - ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του και δεν είδε την ξέρα.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται ολιγωρία και σοβαρές παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα:

Ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

«Άφαντο» το πλήρωμα και ο καπετάνιος

Σοκαρισμένοι οι 105 επιβάτες καταγγέλλουν ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, ούτε οδηγίες από το πλήρωμα για τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν.

«Βάλαμε σκάλα να αποβιβάσουμε γερόντια και παιδιά, το πλήρωμα δεν υπήρχε πουθενά. Το πλήρωμα κρατούσε απλώς μία σκάλα για να ανέβουν οι άνθρωποι. Το πώς αποβιβαστήκαμε ο Θεός και η ψυχή του ξέρει» λέει ένας επιβάτης.

{https://www.tiktok.com/@eiriannart/video/7535152440010607894?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}

{https://www.tiktok.com/@eiriannart/video/7535214344984923414?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}

Μάλιστα χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 20 λεπτά ώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων να καταφέρει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο του πλοίου, ο οποίος δεν είχε ενημερώσει ως όφειλε για το συμβάν.

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων δεν ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο όπως θα έπρεπε, αλλά από πολίτες. 1 - 2 λεπτά μετά, κάποιοι πολίτες επικοινώνησαν με το Λιμενικό Σώμα και με το Κέντρο Επιχειρήσεων και είπαν ότι συμβαίνει αυτό. Επιχείρησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής να βρει τον καπετάνιο. Δεν τον βρήκε. Περάσανε τουλάχιστον 10 – 12 λεπτά για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του» είπε ο Στ. Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας.

Ενεργοποιήθηκαν όλα τα σκάφη και τα παραπλέοντα αλλά και τα υπάρχοντα στην περιοχή να σπεύσουν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ μέχρι αυτή την ώρα πολλοί από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν ακόμη σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να φτάσει στη στεριά προκειμένου να πάρουν ΙΧ αυτοκίνητα και προσωπικά αντικείμενα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους.