Ελλάδα

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το φέρι μποτ - Η ανακοίνωση της εταιρίας για τις αγωγές των επιβατών

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το φέρι μποτ - Η ανακοίνωση της εταιρίας για τις αγωγές των επιβατών
Ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το φέρι μποτ που είχε προσαράξει σε ύφαλο

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ που είχε προσαράξει σε ύφαλο στην περιοχή των Νέων Στύρων της Εύβοιας. Η διαδικασία έγινε μετά την κατάθεση σχεδίου αποκόλλησης από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και την έγκριση από τις αρμόδιες λιμενικές και περιβαλλοντικές αρχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, με τη συνοδεία ενός περιπολικού σκάφους, δύο ρυμουλκών και ενός αντιπυραντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε ασφαλής κατάπλους του Ε/Γ-Δ/Ρ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» σto νέο λιμένα Νέων Στύρων.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που απολογείται αύριο, είχε αρχικά ισχυριστεί ότι δεν ανταποκρίνονταν τα πηδάλια, με αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί η πρόσκρουση στον ύφαλο. Ωστόσο, μετά από έλεγχο του νηογνώμονα, δεν διαπιστώθηκε καμία σχετική βλάβη, γεγονός που αντικρούει τον ισχυρισμό του καπετάνιου.

Προσάραξη φέρι μποτ: Αγωγές και μηνύσεις από επιβάτες

Παράλληλα, επιβάτες ετοιμάζουν ομαδικές αγωγές και μηνύσεις για το περιστατικό, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και η διερεύνηση των αιτιών. Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο, Αθηνά Αποστολοπούλου, ανέφερε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Νέα Στύρα: Η ανακοίνωση της εταιρείας του φέρι μποτ

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2)Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , 3)Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , 4) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα. Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης».

