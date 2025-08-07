Games
Ελλάδα

Νέα Στύρα: Εικόνες ντοκουμέντο από το ρήγμα στο φέρι μποτ - Σε ομαδικές αγωγές προχωρούν οι επιβάτες

Ξεκίνησε η αποκόλληση του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα, εικόνες από το ρήγμα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Στύρων, με αποκαλυπτικά ντοκουμέντα να φέρνουν στο φως το μέγεθος των ρηγμάτων αλλά και τις ελλείψεις στη διαχείριση της κρίσης. Εν μέσω αγανάκτησης των επιβατών, παραμένει αβέβαιη η επιστροφή οχημάτων και αποσκευών, τα οποία βρίσκονται ακόμα στο πλοίο.

Βίντεο και φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο δείχνουν συνεργεία να εργάζονται με βαρύ εξοπλισμό και δύτες για να σταθεροποιήσουν και να αποκολλήσουν το σκάφος. Οι εργασίες αποκόλλησης ξεκινούν άμεσα, με τις αρμόδιες αρχές να δηλώνουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και γρήγορη απομάκρυνση του πλοίου, αλλά και την επιστροφή των προσωπικών αντικειμένων στους επιβάτες. Ωστόσο, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά ζητήματα ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και λογοδοσίας σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων.

Υπήρξε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος; Είχαν ενημερωθεί σωστά οι επιβάτες για την κατάσταση; Ποιος θα αποζημιώσει για την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία; Η καθυστέρηση στην απομάκρυνση του φέρι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους επιβάτες, που δηλώνουν αγανακτισμένοι χωρίς σαφή ενημέρωση για το πότε και πώς θα παραλάβουν τα οχήματα και τις αποσκευές τους.

Νέα Στύρα: Η διαδικασία για αποκόλληση του φέρι μποτ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα, προκαλώντας ταλαιπωρία σε επιβάτες και αβεβαιότητα για την επιστροφή των οχημάτων και των αποσκευών τους. Οι δύτες που επιθεώρησαν το κήτος έχουν εντοπίσει ζημιές, με πολλαπλά σχίσματα σε μήκος 10-15 μέτρων στο κύτος του πλοίου. Το πλοίο, σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια προς τον Πειραιά προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Η επιχείρηση αναμένεται να είναι μία σύνθετη διαδικασία που πρέπει να ικανοποιεί ακριβείς νομικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές.

Η κύρια ευθύνη για την επιχείρηση ανήκει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες μαζί με τις αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία κινήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου επί του σχεδίου και εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη Λιμενική Αρχή, μετά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του σκάφους. Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην επιχείρηση θα μετέχουν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού.

Το απόγευμα με την πτώση της έντασης των ανέμων από 7 σε 5 μποφόρ, κρίθηκε ως η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος του Λιμενικού βρίσκεται ήδη στο σημείο και συντονίζει τις ενέργειες των συνεργείων, τα οποία επιχειρούν με τη συνδρομή βαρύ εξοπλισμού και πιθανώς ρυμουλκών. Οι αρχές αισιοδοξούν ότι με την παρούσα βελτίωση του καιρού και τον κατάλληλο συντονισμό, η επιχείρηση θα έχει αίσιο τέλος τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Ωστόσο, η υπόθεση αφήνει πίσω της ζητήματα λογοδοσίας, αποζημιώσεων και ασφάλειας, που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Νέα Στύρα: Ο νηογνώμονας «ακυρώνει» τον καπετάνιο του φέρι μποτ- Δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια

Ελλάδα
Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων στο φέρι μποτ - Κίνδυνος να βουλιάξει κατά την ρυμούλκηση

Ελλάδα
Νέα Στύρα: «Στον αέρα» η διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης του φέρι μποτ

Ελλάδα
Nέα Στύρα: «Κόλλησαν τα πηδάλια» - Τι είπε στην απολογία του ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Ελλάδα

