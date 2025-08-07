Νέα Στύρα: Εικόνες ντοκουμέντο από το ρήγμα στο φέρι μποτ - Σε ομαδικές αγωγές προχωρούν οι επιβάτες

Ξεκίνησε η αποκόλληση του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα, εικόνες από το ρήγμα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Στύρων, με αποκαλυπτικά ντοκουμέντα να φέρνουν στο φως το μέγεθος των ρηγμάτων αλλά και τις ελλείψεις στη διαχείριση της κρίσης. Εν μέσω αγανάκτησης των επιβατών, παραμένει αβέβαιη η επιστροφή οχημάτων και αποσκευών, τα οποία βρίσκονται ακόμα στο πλοίο.

Βίντεο και φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο δείχνουν συνεργεία να εργάζονται με βαρύ εξοπλισμό και δύτες για να σταθεροποιήσουν και να αποκολλήσουν το σκάφος. Οι εργασίες αποκόλλησης ξεκινούν άμεσα, με τις αρμόδιες αρχές να δηλώνουν ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και γρήγορη απομάκρυνση του πλοίου, αλλά και την επιστροφή των προσωπικών αντικειμένων στους επιβάτες. Ωστόσο, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά ζητήματα ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και λογοδοσίας σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων.

Υπήρξε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος; Είχαν ενημερωθεί σωστά οι επιβάτες για την κατάσταση; Ποιος θα αποζημιώσει για την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία; Η καθυστέρηση στην απομάκρυνση του φέρι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους επιβάτες, που δηλώνουν αγανακτισμένοι χωρίς σαφή ενημέρωση για το πότε και πώς θα παραλάβουν τα οχήματα και τις αποσκευές τους.

Νέα Στύρα: Η διαδικασία για αποκόλληση του φέρι μποτ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ που προσάραξε στα Νέα Στύρα, προκαλώντας ταλαιπωρία σε επιβάτες και αβεβαιότητα για την επιστροφή των οχημάτων και των αποσκευών τους. Οι δύτες που επιθεώρησαν το κήτος έχουν εντοπίσει ζημιές, με πολλαπλά σχίσματα σε μήκος 10-15 μέτρων στο κύτος του πλοίου. Το πλοίο, σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια προς τον Πειραιά προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Η επιχείρηση αναμένεται να είναι μία σύνθετη διαδικασία που πρέπει να ικανοποιεί ακριβείς νομικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές.

Η κύρια ευθύνη για την επιχείρηση ανήκει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες μαζί με τις αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία κινήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου επί του σχεδίου και εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη Λιμενική Αρχή, μετά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του σκάφους. Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην επιχείρηση θα μετέχουν 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού.

Το απόγευμα με την πτώση της έντασης των ανέμων από 7 σε 5 μποφόρ, κρίθηκε ως η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος του Λιμενικού βρίσκεται ήδη στο σημείο και συντονίζει τις ενέργειες των συνεργείων, τα οποία επιχειρούν με τη συνδρομή βαρύ εξοπλισμού και πιθανώς ρυμουλκών. Οι αρχές αισιοδοξούν ότι με την παρούσα βελτίωση του καιρού και τον κατάλληλο συντονισμό, η επιχείρηση θα έχει αίσιο τέλος τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Ωστόσο, η υπόθεση αφήνει πίσω της ζητήματα λογοδοσίας, αποζημιώσεων και ασφάλειας, που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.