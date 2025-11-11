Το Δίκτυο τονίζει πως, παρά την εμπλοκή τους, οι περισσότεροι από τους αξιωματικούς που συμμετείχαν στο περιστατικό έχουν αναβαθμιστεί.

Το Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Νέας Αριστεράς ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις και λογοδοσία για το τραγικό ναυάγιο της Πύλου, μετά την απόφαση της Εισαγγελέως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου να διατάξει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του σημερινού Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος για κακουργηματικές πράξεις.

Στην ανακοίνωση του Δικτύου υπογραμμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο είχε διαπιστώσει εγκληματικές παραλείψεις της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος, εννέα μήνες μετά τη δημοσίευσή του — την οποία τότε το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε χαρακτηρίσει «αυθαίρετη». Όπως σημειώνεται, ο Αρχηγός και οι υπόλοιποι ανώτεροι αξιωματικοί του Λιμενικού θα κληθούν να απολογηθούν για την παράλειψή τους να διασώσουν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, καθώς και για τις εντολές και οδηγίες που φέρεται να έδωσαν στο πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού, οδηγώντας – σύμφωνα με τις καταγγελίες – στη ρυμούλκηση και το μοιραίο ναυάγιο του σκάφους “Adriana”.

Το Δίκτυο επισημαίνει ότι, παρά την αποδιδόμενη συμμετοχή στην εγκληματική διαχείριση του περιστατικού, «όλοι σχεδόν οι ανώτεροι αξιωματικοί που είχαν εμπλακεί αναβαθμίστηκαν». Μάλιστα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «ο νυν Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, που κατηγορείται για το φονικό ναυάγιο, επελέγη πρόσφατα για τη θέση αυτή».

«Όφειλε να έχει ήδη παραιτηθεί», καταλήγει η ανακοίνωση, ζητώντας δικαιοσύνη και διαφάνεια για το φονικότερο ναυάγιο στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια.