Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, ότι η ελληνική κυβέρνηση εγκαταλείπει μια πάγια θέση αρχών.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, η Νέα Αριστέρα τονίζει πως «η δήλωσή του σηματοδοτεί μια επικίνδυνη στροφή στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας: για πρώτη φορά στην ιστορία της η χώρα μας αποδέχεται τόσο απροκάλυπτα τη λογική ότι η ''πολιτική σκοπιμότητα'' μπορεί να υπερισχύει της διεθνούς νομιμότητας.

Όταν ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», στην πράξη αποδέχεται τη χρήση βίας και την ανατροπή κυβερνήσεων εκτός κάθε πλαισίου διεθνούς δικαίου, αγνοώντας θεμελιακές αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας, ως μη μόνιμο μέλος.

Δεν υπάρχει κανένα άλλοθι για πραξικοπηματικές λογικές, στρατιωτικές επεμβάσεις ή ανάληψη της εξουσίας όπως προϊδέασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ερήμην του λαού της Βενεζουέλας. Η Δημοκρατία δεν επιβάλλεται έξωθεν με δηλώσεις ανοχής στη διεθνή αυθαιρεσία, ούτε με όπλα – έχει γίνει και αλλού και έχουμε δει τα αποτελέσματα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση εγκαταλείπει μια πάγια θέση αρχών- ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα που επικαλείται το διεθνές δίκαιο για τη δική της ασφάλεια.

Η επίκληση του συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν αναιρεί την ουσία της δήλωσης: την πολιτική αποδοχή ενεργειών χωρίς νομική βάση. Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη και δεν υπάρχει δημοκρατική διεθνής τάξη χωρίς σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα΄».