25η Μαρτίου: Πότε και τι ώρα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Το πρόγραμμα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να παρευρεθούν τη Δευτέρα 24 Μαρτίου, στη μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου, που θα διεξαχθεί στο Σύνταγμα, επί της Λεωφόρου Αμαλίας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου, η μαθητική παρέλαση ξεκινά στις 11.00, ενώ θα προηγηθεί κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο, Χάρη Δούκα καθώς και από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
25η Μαρτίου: Το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΠΟ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΠΟ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 72ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ 65o ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΝΗΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ» ΜΕ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΟΥ 1821
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΙΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
SPECIAL OLYMPICS HELLAS, ΑµεΑ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ