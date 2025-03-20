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25η Μαρτίου: Πότε και τι ώρα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Το πρόγραμμα

25η Μαρτίου: Πότε και τι ώρα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα - Το πρόγραμμα
Οι μαθητές των σχολείων της Αθήνας θα παρελάσουν για την 25η Μαρτίου μια μέρα νωρίτερα, όλο το πρόγραμμα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να παρευρεθούν τη Δευτέρα 24 Μαρτίου, στη μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου, που θα διεξαχθεί στο Σύνταγμα, επί της Λεωφόρου Αμαλίας.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου, η μαθητική παρέλαση ξεκινά στις 11.00, ενώ θα προηγηθεί κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο, Χάρη Δούκα καθώς και από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

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25η Μαρτίου: Το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ

6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΠΟ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΠΟ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 72ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ 65o ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΕΟΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΝΗΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ» ΜΕ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΟΥ 1821

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΙΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

SPECIAL OLYMPICS HELLAS, ΑµεΑ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

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