ΟΠΑΠ- Event Awards 2025: 7 βραβεία για την καινοτομία στις εκδηλώσεις του

Δύο Gold, τρία Silver και δύο Bronze βραβεία για τον ΟΠΑΠ.

Πρωταγωνιστής στα Event Awards 2025 αναδείχθηκε ο ΟΠΑΠ, ο οποίος απέσπασε 7 βραβεία για τις ιδιαίτερα δημιουργικές και καινοτόμες εκδηλώσεις που διοργάνωσε κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.

Στα 7 βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου, περιλαμβάνονται δύο GOLD, τρία SILVER και δύο BRONZE βραβεία. Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις στη διοργάνωση, που έχει καταστεί θεσμός τα τελευταία 9 χρόνια, αναδεικνύουν την αφοσίωση του ΟΠΑΠ στην παροχή της βέλτιστης εμπειρίας στους πελάτες του, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των δράσεών του.

Οι νικητές επιλέχθηκαν μέσω αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 55 διακεκριμένοι εκπρόσωποι εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θεσμικών φορέων.

Ανάμεσα σε αυτά που ξεχώρισαν ήταν η χορηγία του Eurojackpot στη Eurovision και οι εκδηλώσεις του ΟΠΑΠ στην ελληνική περιφέρεια.

Το ένα από τα δύο χρυσά βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ αφορούσε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα ΟΠΑΠ με την παρουσία της Μαρίνας Σάττι, στο πλαίσιο της πρωτοποριακής χορηγίας του Eurojackpot στην ελληνική αποστολή της Eurovision.

Το δεύτερο GOLD βραβείο αφορούσε στις ξεχωριστές εκδηλώσεις που διοργάνωσε o ΟΠΑΠ σε καταστήματα ΟΠΑΠ της ελληνικής περιφέρειας και συγκεκριμένα στο Καπαρέλλι Βοιωτίας και τη Βέροια, στο πλαίσιο προώθησης των ΣΚΡΑΤΣ και ΛΟΤΤΟ.

Ειδικότερα, τα 7 βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ στα Event Awards 2025 είναι τα ακόλουθα:

GOLD βραβείο στην κατηγορία «In- Store Experience Event/ Κάτω από 50.000€» Ι Entertainment Events

GOLD βραβείο στην κατηγορία «In- Store Experience Event/ Από 50.000€ και άνω» I Eurojackpot x Marina Satti - Instore Events

SILVER βραβείο στην κατηγορία «Experiential Marketing Event / Κάτω από 50.000 €» I Pamestoixima.gr tour για το EURO 2024

SILVER βραβείο στην κατηγορία «Best use of use of Media & PR / Από 50.000 € και άνω» I Eurojackpot x Marina Satti

SILVER βραβείο στην κατηγορία «Best use of Interactive Storytelling / Κάτω από 50.000 €» I ΛOTTO Launch Activation

BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Best use of Interactive Storytelling / Κάτω από 50.000 €» I Entertainment Events

BRONZE βραβείο στην κατηγορία «Best use of Augmented / Virtual Reality Technology / Κάτω από 50.000 €» I Eurojackpot x Marina Satti - AI Videobooth.