Πότε πάμε σινεμά με 2 ευρώ - Οι ταινίες που θα δούμε στην μεγάλη οθόνη

Η Γιορτή του Σινεμά 2024 την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου μας δίνει την ευκαιρία να δούμε σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες ταινίες με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ.

Μερικές από τις ταινίες που πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα στις 31 Οκτωβρίου και ξεχωρίζουν, είναι το «The Substance» της Κοραλί Φαρζά με την Ντέμι Μουρ και την Μάργκαρετ Κουάλι (Βραβείο Σεναρίου στις Κάννες), η «Δαχομέη» της Μάτι Ντιόπ που κέρδισε τη Χρυσή ‘Αρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, το «Black Dog» του Γκουάν Χου (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών) και το «Crossing» του Λεβάν Ακίν.

Γιορτή του Σινεμά 2024: Οι ταινίες που θα προβληθούν αύριο στα σινεμά με μόλις 2 ευρώ

Azrael

Deadpool and Wolverine

Joker: Tρέλα για δύο

Looneyl tunes – Ο Πόρκι και ο Ντάφι σώζουν τη Γη

Smile 2

The Substance

The wild robot- To ατίθασο ρομπότ

Transformers One

Venom, η τελευταία πράξη

Αnora

Γάτος δεκάψυχος

Δαχομέη

Εγώ ο Απαισιότατος 4

Ζούμε τη στιγμή

Η ηλιαχτίδα μου

Κραυγή σιωπής

Όζι η φωνή του δάσους

Πέρασμα

Πώς να σώσετε έναν μάγο

Σκαθαροζούμης

Σύντομη ιστορία μιας οικογένειας

Τα μυαλά που κουβαλάς 2

Τελειώνει με εμάς

Το μαύρο καναρίνι

Το μυστικό στο κελάρι

Φοβάμαι.