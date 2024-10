Οι ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Σε πρώτη προβολή 18 ελληνικές ταινίες στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Παρουσιάστηκαν οι 22 μεγάλου μήκους και 24 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, οι προβολές των ταινιών ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και θα προβληθούν ως την επόμενη Τετάρτη 23 Οκτωβρίου.

Στο 65ο ΦΚΘ θα γίνοι οι πρώτες προβολές 18 ελληνικών ταινιών. Εννέα από αυτές συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό παίρνουν μέρος οι ταινίες «Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο» του Γιάννη Βεσλεμέ, «Arcadia» του Γιώργου Ζώη και «Meat» του Δημήτρη Νάκου.

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει επίσης τρεις ελληνικές συμμετοχές: «Κυνήγι» του Χρήστου Πυθαρά, «Ριβιέρα» του Ορφέα Περετζή και «Killerwood» του Χρήστου Μασσαλά. Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν τρεις ακόμη ελληνικές ταινίες: «Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού» του Κωστή Χαραμουντάνη, «Μαλδίβες» του Ντανιέλ Μπόλντα και «CAFÉ 404» του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη.

Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών ήταν οι: Σπύρος Ιακωβίδης (σκηνοθέτης-παραγωγός), Χρήστος Μπακατσέλος (κριτικός κινηματογράφου) και Μίνα Ντρέκη (παραγωγός).

Ανεξάρτητα βραβεία

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικά ανεξάρτητα βραβεία που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά. Φέτος, ξεκινά ένα νέο βραβείο, το βραβείο ΦΩΣ powered by ΔΕΗ.

Υποψήφιοι για το βραβείο θα είναι πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Στην τελετή απονομής θα δοθούν δύο βραβεία: ένα σε γυναίκα ηθοποιό και ένα σε άνδρα ηθοποιό, τα οποία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ έκαστο. Την κριτική επιτροπή αποτελούν φέτος οι ηθοποιοί Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης.

Η ΔΕΗ στηρίζει ως στρατηγικός συνεργάτης το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που υποστηρίζει Έλληνες και ξένους δημιουργούς, οι οποίοι δίνουν ζωή σε κάθε πλάνο και κάθε σκηνή μέσα από το έργο τους, καθώς και την πόλη που τόσα χρόνια έχει συνδεθεί με τον πολιτισμό και την 7η τέχνη.

Στο Φεστιβάλ θα απονεμηθούν και τα καθιερωμένα πλέον, ανεξάρτητα βραβεία:

- Τα Βραβεία Κοινού FISCHER.

- Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

-Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI). Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής που απονέμεται σε ελληνική ταινία συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν το βραβείο είναι οι: Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής Τρίτου Προγράμματος 90.9), Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6), Δημήτρης Νικολούδης (ερμηνευτής, Μουσικός Παραγωγός ραδιοφώνου ΕΡΤ3).

-Το Βραβείο Finos Film απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει το βραβείο είναι οι: Βαρβάρα Δούκα (σκηνοθέτις-εκπαιδεύτρια), Χριστίνα Ιωακειμίδη (σκηνοθέτις) και Ιάσων Τριανταφυλλίδης (κριτικός κινηματογράφου).

-Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (αξίας 3.000 ευρώ) απονέμεται σε ταινία που επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 65ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τη Μπέτυ Κακλαμανίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΠΘ), τον Βασίλη Δούβλη (σκηνοθέτη) και τον Παντελή Μαντζανά (διευθυντή φωτογραφίας).

-Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου - FIPRESCI.

-Το Βραβείο των Ελλήνων κριτικών - ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

-Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), τα οποία απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, συνεχίζει τη στήριξη στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, προσφέροντας 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Μπουσάν, IDFA, Hot Docs, Nyon). Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι ταινίες Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο του Γιάννη Βεσλεμέ, Arcadia του Γιώργου Ζώη και Κρέας του Δημήτρη Νάκου.

Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους Έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando – ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.

Καθολικά προσβάσιμες προβολές

Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό τον λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing], τόσο στις αίθουσες όσο και στις online προβολές. Με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank προσβάσιμες θα γίνουν δύο ταινίες ορόσημα του ελληνικού σινεμά. Το κοινό του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο εμβληματικές ελληνικές ταινίες, τον Ιωάννη τον βίαιο της Τώνιας Μαρκετάκη και το Ληστεία στην Αθήνα του Βαγγέλη Σερντάρη.

Το εκκωφαντικό σκηνοθετικό ντεμπούτο της Τώνιας Μαρκετάκη, με τίτλο Ιωάννης ο βίαιος (1973), αντλεί έμπνευση από αληθινά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα κατά την ταραγμένη δεκαετία του ’60, σε ένα πρωτοποριακό (και όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα) δικαστικό δράμα: μια ταινία που αναμοχλεύει ψήγματα και θραύσματα από διάφορες αλήθειες, πιστοποιώντας πως η μία και μοναδική αλήθεια ισοδυναμεί με κυνήγι χίμαιρας. Ο Ιωάννης Ζάχος, ένας διαταραγμένος νεαρός χωρίς ψυχική και σεξουαλική ισορροπία, ζει τις ερωτικές φαντασιώσεις του μέσα από την εξαγνιστική βία, παλεύοντας να καλύψει με αυτό τον νοσηρό τρόπο το έλλειμμα ανδρισμού και την απουσία σεβασμού που αισθάνεται. Όταν συλλαμβάνεται, ομολογεί τα εγκλήματά του, προς μεγάλη ανακούφιση της αστυνομίας, που έχει κατηγορηθεί από τον Τύπο για αναποτελεσματικότητα. Διερευνώντας σε βάθος την εγγενή θεατρικότητα που κρύβει μέσα της κάθε απόπειρα απονομής δικαιοσύνης και αναπαράστασης εγκλημάτων, η ταινία της Μαρκετάκη ανατέμνει μια σειρά από ανελέητες συγκρούσεις (κοινωνία-άτομο, πνεύμα του νόμου-γράμμα του νόμου), σκιαγραφώντας παράλληλα ένα ασφυκτικό και δυσοίωνο πορτρέτο μιας ολόκληρης εποχής.

Το εμβληματικό αστυνομικό φιλμ του Βαγγέλη Σερντάρη Ληστεία στην Αθήνα (1969) θα προβληθεί με όρους καθολικής προσβασιμότητας στο 65ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, με αφορμή την 50ή επέτειο από την ίδρυσή της. Τρεις νέοι, ορμώμενοι από την οικονομική ένδεια και τη ζοφερή προοπτική μιας χαμηλοτάβανης ζωής, αποτολμούν μια ριψοκίνδυνη ληστεία στο κέντρο της Αθήνας. Παρότι αρχικά το σχέδιο στέφεται με επιτυχία σκορπίζοντας έναν πρόσκαιρο (και μετέπειτα σπαρακτικό) ενθουσιασμό, η συνέχεια καταλήγει μια άγρια κατηφόρα προς την αναπόδραστη απελπισία. Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Βαγγέλη Σερντάρη, θαρρείς βγαλμένο από το πιο αρχετυπικό και στιλάτο νουάρ καταστατικό, σκιαγραφεί μια Αθήνα ανήλιαγη και ασφυκτική, αποτυπώνοντας το δράμα και τις ανοιχτές πληγές μιας ολόκληρης εποχής. Με υποδειγματικό εσωτερικό τέμπο, τολμηρές εκφραστικές επιλογές στο μοντάζ και στην πλανοθεσία και ρεαλιστικές ερμηνείες που σε γραπώνουν από τον γιακά, η Ληστεία στην Αθήνα στέκει ακόμη και σήμερα ως σημείο αναφοράς ενός ανεξάρτητου ελληνικού σινεμά που επανεφευρίσκει τις καθιερωμένες συμβάσεις και νόρμες.

Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο σε Μπράιγ. Επίσης, 24 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Μετά το τέλος της 65ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες για κάθε άλλη μελλοντική προβολή, κινηματογραφική ή σε άλλο μέσο, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.

Ειδική προβολή

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Finos Film διοργανώνουν μία ειδική προβολή, όπου θα προβληθεί η εμβληματική κωμωδία του ελληνικού σινεμά, Δεσποινίς διευθυντής (1964) του Ντίνου Δημόπουλου, με την υπέροχη μουσική του σπουδαίου μαέστρου και συνθέτη Μίμη Πλέσσα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Έχω κάτι να πω του Στράτου Τζίτζη

Η κάλτσα του Κύρου Παπαβασιλείου

Θολός βυθός της Ελένης Αλεξανδράκη

Λούλα LeBlanc του Στέργιου Πάσχου

Πανίδα της Στρατούλας Θεοδωράτου

Το ποτάμι του Χάρη Ραφτογιάννη

Magic Trap του Νίκου Βεργίτση

Wishbone της Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Utopolis του Vladimir Subotić

Μια δεύτερη ματιά

Brando with a Glass Eye του Αντώνη Τσώνη

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν όλες οι βραβευμένες ελληνικές ταινίες, από όλα τα εγχώρια και διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα του πρόσφατου 47ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.

Οι 24 ταινίες που θα προβληθούν είναι οι:

Alles Gut - Σκηνοθεσία: Παύλος Παρασκευόπουλος

Dracaena - Σκηνοθεσία: Σοφία Πριοβόλου, Ιωάννης Παναγιωτίδης

Honeymoon - Σκηνοθεσία: Άλκι Παπασταθόπουλος

MJ - Σκηνοθεσία: Γιώργος Φουρτούνης

No Future Kids - Σκηνοθεσία: Ελένη Πουλοπούλου

numb - Σκηνοθεσία: Δέσποινα Κούρτη

Underground - Σκηνοθεσία: Γιάννης Χριστοφόρου

Zange - Σκηνοθεσία: Ίρις Μπαγλανέα

Αλκυονίδες - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σκούρας

απαρατάτεμε - Σκηνοθεσία: Μένη Τσιλιανίδου

Άσκοπη μετακίνηση - Σκηνοθεσία: Νικολέτα Λεούση

Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη - Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Αυτό που ζητάμε από ένα άγαλμα είναι να μην κινείται - Σκηνοθεσία: Δάφνη Χαιρετάκη

Αχέροντας - Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου

Γκέκας - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μουτσιάκας

Να θυμάσαι ότι πατάς στη Γη - Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Δικόπουλος

Ο θάνατος του κηπουρού - Σκηνοθεσία: Χριστίνα Σπηλιοπούλου

ποπ - Σκηνοθεσία: Λίνα Κουντουρά

Στελιάννα - Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπλέτας

Στρώνουν τον παράδεισο - Σκηνοθεσία: Αλκαίος Σπύρου

Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται - Σκηνοθεσία: Σταύρος Μαρκουλάκης

Το ποτάμι περνάει από το χωριό - Σκηνοθεσία: Ξενοφώντας Νικολακόπουλος

Τρωκτικά του μπετόν - Σκηνοθεσία: Αποστόλης Γκανάτσιος

Χρυσά βαστά - Σκηνοθεσία: Φοίβος Κοντογιάννης