Σύντομα η γιαγιά σου θα ανακυκλώνει καλύτερα από εσένα!

Ένας μικρός παράδεισος στο νότιο Αιγαίο, φιλοξενεί ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο και πρωτοπορεί στην εκπαίδευση και την ανακύκλωση μέσω εικονικής πραγματικότητας.

Έναν χρόνο πριν, η Τήλος έφερε μια πράσινη επανάσταση, αποτελώντας τον πρώτο Πιστοποιημένο Δήμο Μηδενικών Αποβλήτων στην Ελλάδα και ταυτόχρονα το πρώτο νησί παγκοσμίως που κατάφερε να κερδίσει τέτοια διαπίστευση. Πώς; Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων που ξεκινάει από συλλογή πόρτα-πόρτα και καταλήγει στην πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στο νησί.

Έναν χρόνο μετά, το μικρό νησί στο νότιο Αιγαίο «συναντά» την εικονική πραγματικότητα (VR) στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ως στόχο έχει να προετοιμάσει το επόμενο βήμα: να παρακινηθούν κι άλλα μέρη προς έναν βιώσιμο τρόπο ζωής. Ερευνητές από το Sustainable Business Initiative του INSEAD Business School και το Carlson School of Management στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα μελετούν το έργο μηδενικών αποβλήτων για την κλιμάκωση του μοντέλου #JustGoZeroTilos σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο μέσω της χρήσης τεχνολογίας Virtual Reality.

Το Just Go Zero Tilos συναντά την εικονική πραγματικότητα

Κεντρικό στοιχείο αυτού του έργου ήταν ένα εκπαιδευτικό βίντεο διάρκειας 8 λεπτών, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σχετικά με τη σωστή διαλογή στην πηγή οργανικών, ανακυκλώσιμων και μη ανακυκλώσιμων υλικών. Τα γυρίσματα του βίντεο πραγματοποιήθηκαν στην Τήλο τον Φεβρουάριο του 2024, ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της κοινότητας στην οποία ήδη εφαρμόζεται το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, και οι αντίστοιχες μέθοδοι διαλογής στην πηγή, και να προσεγγίζουν με αυθεντικότητα τα καθημερινά βιώματα των κατοίκων.

Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας επιλέχθηκε για να παρέχει μια πιο εμβυθιστική εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο άμεση και αποτελεσματική. Οι 9 συσκευές VR που χρησιμοποιήθηκαν, μεταφέρθηκαν σε κεντρικά σημεία της Τήλου, όπως πλατείες και παραλίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε σπίτια και αυλές, προσφέροντας στους κατοίκους την ευκαιρία να βιώσουν μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση.

Τήλος: Πρωτοπόρος στην εκπαίδευση & την ανακύκλωση

Η ανταπόκριση των κατοίκων ήταν εντυπωσιακή. Περισσότεροι από 350 κάτοικοι, αλλά και κάποιοι επισκέπτες, παρακολούθησαν το βίντεο. Καθώς φορούσαν τα VR headsets και βυθίζονταν στον εικονικό κόσμο του εκπαιδευτικού βίντεο, τα συναισθήματά τους ποίκιλαν και ήταν έντονα. Μερικοί ένιωσαν έκπληξη βλέποντας την οικεία τους πραγματικότητα να ζωντανεύει με έναν τόσο διαφορετικό τρόπο, ενώ άλλοι δάκρυσαν από συγκίνηση, συνειδητοποιώντας το σημαντικό έργο που επιτελείται στο νησί τους.

Πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι εμπνεύστηκαν από το βίντεο και αναγνώρισαν τη σημασία του προγράμματος «Just Go Zero Tilos». Υπήρξαν στιγμές χαράς και υπερηφάνειας για τα επιτεύγματα της κοινότητάς τους, αλλά και στιγμές προβληματισμού και ανησυχίας για το μέλλον.

Οι αντιδράσεις τους αντικατόπτριζαν τη βαθιά κατανόηση του πόσο κρίσιμο είναι το πρόγραμμα «Just Go Zero Tilos» για τη διατήρηση του φυσικού τους περιβάλλοντος, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα παρουσίασε τόσο προσωπικές και καθημερινές στιγμές των κατοίκων, ενίσχυσε την αίσθηση της κοινότητας και την κοινή προσπάθεια για ένα πιο αειφόρο μέλλον αλλά τους έκανε να συνειδητοποιήσουν και το ότι μπορούν να εμπνεύσουν όχι μόνο τη δική τους κοινότητα αλλά και ανθρώπους παγκοσμίως, αφήνοντας μια σημαντική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές.

Η Τήλος συνεχίζει να πρωτοπορεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο μικρές κοινότητες μπορούν να οδηγήσουν τον δρόμο προς την αειφορία μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας. Το έργο αυτό αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εταιρειών και τοπικών κοινοτήτων στην προσπάθεια για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.