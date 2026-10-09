Μία ξεχωριστή εμπειρία χωρίς αλκοόλ μέσα από τρεις διαφορετικές εκφράσεις: Almave Humo, Almave Blanco και Almave Ámbar.

Η Almave, το πρώτο μη αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με παραδοσιακές μεθόδους απόσταξης, που συνδημιούργησαν ο Lewis Hamilton και η Casa Lumbre, παρουσιάστηκε επίσημα στην Αθήνα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στο Cine Φιλοθέη. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική γεύση της αγαύης και τη φιλοσοφία του brand, εκπρόσωποι των media, του lifestyle, της γαστρονομίας και της cocktail σκηνής, μαζί με επαγγελματίες της εστίασης, bartenders και bar owners, γνώρισαν τις τρεις εκφράσεις της —Humo, Blanco και Ámbar— μέσα από δημιουργικά cocktails που ανέδειξαν τον ξεχωριστό χαρακτήρα καθεμίας.

Ο χαρακτηριστικός ήχος της Ferrari έδωσε το σήμα εκκίνησης στη βραδιά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και προσμονής, λίγο πριν προβληθεί το μήνυμα του Lewis Hamilton. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και συνδημιουργός της Almave έφερε τους καλεσμένους πιο κοντά στο προσωπικό όραμα πίσω από το brand: μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης χωρίς αλκοόλ και χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Στα ποτήρια των καλεσμένων, την πρώτη εντύπωση έκλεψε το welcome cocktail της βραδιάς: μια Smokey Margarita με βάση την καπνιστή Almave Humo, που έδωσε μια απρόσμενη διάσταση στο εμβληματικό cocktail, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους με μια γευστική εμπειρία που εντυπωσίασε. Ακολούθησαν δύο cocktails – η Paloma με βάση την Almave Blanco και το Old Fashioned με βάση την Almave Ámbar.

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο εκπρόσωπος της Almave, Claes Puebla Smith, CEO AliasSmith AB, αναφερόμενος στη φιλοσοφία του brand, υπογράμμισε ότι «το ζητούμενο δεν είναι τι αφαιρείς, αλλά τι διατηρείς»: την αυθεντική γεύση της αγαύης, την τέχνη της παρασκευής, το terroir και την τελετουργία της απόλαυσης. Όπως εξήγησε, η Almave δεν είναι αρωματισμένο νερό, ένα γλυκό σιρόπι ή ένα υποκατάστατο που επιλέγεται ελλείψει άλλης επιλογής. Η παραγωγή της ξεκινά από πραγματική αγαύη στο Μεξικό και ακολουθεί παραδοσιακές διαδικασίες ψησίματος, άλεσης και απόσταξης σε χάλκινους άμβυκες, παραλείποντας τη ζύμωση. Έτσι, διατηρεί τον χαρακτήρα και την πολυπλοκότητα της πρώτης ύλης, προσφέροντας μια premium επιλογή για τις στιγμές που κάποιος επιθυμεί να απολαύσει ένα ποτό χωρίς αλκοόλ, με την ποιότητα, τη γεύση και την εμπειρία στο επίκεντρο. Ακόμη και το όνομα Almave συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του brand: προέρχεται από τις λέξεις «alma», που σημαίνει «ψυχή» στα ισπανικά, και «agave». Μια αναφορά στην ψυχή της αγαύης, στον τόπο προέλευσής της και στην τέχνη της παρασκευής που διατηρούνται σε κάθε έκφρασή της, συμπλήρωσε ο Claes Puebla Smith.

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Η Almave παρασκευάζεται στην πολιτεία Jalisco του Μεξικού, χωρίς να υφίσταται τη διαδικασία ζύμωσης κατά την οποία το υγρό μετατρέπεται σε αλκοόλ. Η Almave δημιουργεί έτσι μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία της τεκίλας, προσφέροντας τρεις διαφορετικές εκφράσεις με ξεχωριστό χαρακτήρα, που μπορούν να καταναλωθούν είτε σκέτες είτε ως βάση σε cocktails.

Lewis Hamilton, Casa Lumbre και Dr. Iván Saldaña:

Η ομάδα πίσω από την ALMAVE

Η Almave δημιουργήθηκε από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 Lewis Hamilton και την Casa Lumbre, με τον Master Distiller και Co-Founder Dr. Iván Saldaña να βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη των προϊόντων. Για τον Lewis Hamilton, η τεκίλα ήταν ανέκαθεν το ποτό επιλογής του και η αναζήτηση μιας non-alcoholic εναλλακτικής που να διατηρεί την αυθεντική γεύση της αγαύης και την εμπειρία ενός spirit αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία της Almave. Έτσι, μαζί με την Casa Lumbre και τον Dr. Iván Saldaña, δημιούργησαν ένα brand που τοποθετεί την αγαύη στο επίκεντρο και συνδυάζει την καινοτομία με την παράδοση, την τεχνογνωσία και τις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την παραγωγή μεξικανικών spirits.

Almave Humo

Η Almave Humo αποτελεί τη smoky έκφραση της σειράς και δημιουργείται από αγαύη Espadín, που καλλιεργείται στους πρόποδες ηφαιστείων στην Puebla του Μεξικού και αποστάζεται στην Axocopan, Puebla. Η παραγωγή της αντλεί έμπνευση από τις παραδοσιακές τεχνικές παρασκευής mezcal, συνδυάζοντάς τες με σύγχρονες μεθόδους απόσταξης. Η αγαύη ψήνεται αργά για πέντε ημέρες σε παραδοσιακούς υπόγειους λάκκους, με ηφαιστειακές πέτρες που θερμαίνονται με ξύλα, αποκτώντας τον χαρακτηριστικό καπνιστό χαρακτήρα και διακριτικές νότες καραμέλας.

Στο ποτήρι, η Almave Humo έχει κρυστάλλινα καθαρή όψη με χρυσαφένιες ανταύγειες, ενώ στη μύτη αναδεικνύονται αρώματα ψημένης αγαύης, καπνού και φυσικών ορυκτών, με νότες καπνισμένων τροπικών φρούτων, όπως ο ανανάς. Οι φυτικές νότες συνδυάζονται με ζεστά μπαχαρικά, διακριτική γλυκύτητα piloncillo και επίμονο καπνιστό τελείωμα. Προσφέρει την αυθεντική γεύση και εμπειρία ενός smoky agave spirit χωρίς αλκοόλ και απολαμβάνεται σκέτη ή με πάγο, αλλά και αντί για mezcal σε κλασικά ή δημιουργικά cocktails με χαρακτήρα mezcal.

Almave Blanco

Η Almave Blanco αποτελεί την πιο αγνή έκφραση της μπλε αγαύης, συνδυάζοντας φυσική γλυκύτητα, φυτικότητα και ισορροπημένη οξύτητα, για ένα μη αλκοολούχο spirit με ξεχωριστό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθετη έκφραση της καθαρής γεύσης της μπλε αγαύης, ιδανική για να αναμειχθεί σε μια Paloma ή στο αγαπημένο σας κοκτέιλ με τεκίλα.

Almave Ámbar

Με βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα, φυσική γλυκύτητα και γεμάτο σώμα, η Almave Ámbar περιέχει νότες μπλε ψημένης αγαύης, γλυκιάς καραμέλας και ψημένου ξύλου. Τα χαρακτηριστικά της παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με εκείνα μιας τεκίλας Reposado ή Añejo. Η Almave Ámbar είναι ένα μη αλκοολούχο Blue Agave spirit, ιδανικό για να το απολαύσετε είτε μόνο του είτε ως βάση για τα αγαπημένα σας κοκτέιλ όπως το Old Fashioned ή Margarita.

Η αυθεντική εμπειρία της αγαύης συναντά τη νέα γενιά του non-alcoholic drinking

Η άνοδος των non-alcoholic επιλογών σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν να απολαμβάνουν το ποτό τους. Daytime occasions, social gatherings, dinners, aperitivo moments και nights out αποκτούν πλέον νέες επιλογές, με τη γεύση και την ποιότητα να παραμένουν στο επίκεντρο.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Almave καλύπτει την ανάγκη για ένα premium drinking experience χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση και χωρίς αλκοόλ, με την αγαύη στο επίκεντρο. Με έμπνευση από την παράδοση των μεξικανικών spirits και σύγχρονη προσέγγιση στην παραγωγή, προσφέρει τρεις διαφορετικές εκφράσεις, σχεδιασμένες ώστε να αναδεικνύουν διαφορετικά γευστικά προφίλ: την Humo, την Blanco και την Ámbar.

Γιατί ξεχωρίζει η Almave;