Η συμφωνία προβλέπει τον διπλασιασμό των ποσοτήτων LNG που θα προμηθεύεται η Atlantic SEE από την αμερικανική Venture Global σε σχέση με το αρχικό συμβόλαιο που είχε υπογραφεί το 2024.

Η Atlantic SEE LNG Trade, κοινή εταιρεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του ομίλου AKTOR, ανακοίνωσε συμφωνία για την προμήθεια και διάθεση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου, με έναρξη εφαρμογής από το 2030 και διάρκεια 20 ετών. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης, της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής και των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η συμφωνία προβλέπει τον διπλασιασμό των ποσοτήτων LNG που θα προμηθεύεται η Atlantic SEE από την αμερικανική Venture Global σε σχέση με το αρχικό συμβόλαιο που είχε υπογραφεί το 2024. Οι επιπλέον ποσότητες προορίζονται για αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την Αλβανία και τη Βοσνία να περιλαμβάνονται στους πρώτους αποδέκτες μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι της Atlantic SEE υποστήριξαν ότι η νέα συμφωνία ενισχύει τη λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου ως οδού μεταφοράς φυσικού αερίου προς χώρες της περιοχής. Όπως ανέφεραν, η ύπαρξη συμφωνιών τόσο στην πλευρά της προμήθειας όσο και στην πλευρά της ζήτησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου και τη διεύρυνση της χρήσης των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μέρος των ενεργειακών διασυνδέσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή και συνδέεται με την προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών και των οδεύσεων προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο των ελληνικών υποδομών εισαγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου στο περιφερειακό ενεργειακό σύστημα.

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί μέρος της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ αναφέρθηκε στη δυνατότητα διάθεσης αμερικανικού LNG σε αγορές της ευρύτερης περιοχής μέσω των ελληνικών υποδομών.

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Από την πλευρά τους, οι επικεφαλής της Atlantic SEE, Κωνσταντίνος Ξιφαράς και Αλέξανδρος Εξάρχου, υποστήριξαν ότι η συμφωνία συνδέεται με τη στρατηγική ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου και με τη διεύρυνση των ενεργειακών συνεργασιών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες τοποθετήσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για πιθανές μελλοντικές συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου.

