Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 κύριες και περίπου 250 παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες προέβαλαν δεκάδες τοπικά προϊόντα και τοπικές γαστρονομικές επιρροές.

Με τη συμμετοχή περίπου 240 επιχειρήσεων, κοινωνικών φορέων και εκατοντάδων εθελοντών ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες της γαστρονομικής γιορτής KOUZINA 2026, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε μια πολυπληθή τελετή λήξης και βραβεύσεων, που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Ιερισσού.

Από τις 15 Μαίου μέχρι και τις 15 Ιουνίου η μεγάλη γαστρονομική γιορτή του Δήμου Αριστοτέλη συνέθεσε πλέγμα εκδηλώσεων γαστρονομίας και παράδοσης, οι οποίες πολλές φορές διείσδυσαν ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ, ενδυναμώνοντας τις πολιτιστικές και ιστορικές αναφορές τους.

Στις KOUZINA εκδηλώσεις που ξεχώρισαν και ανέδειξαν τον εξωστρεφή χαρακτήρα της διοργάνωσης ήταν τα αφιερώματα στη Γεωργία, στη Χώρα των Βάσκων και στην Αλβανία. Γεωργιανοί οίνοι, αθωνικές γεύσεις «πάνω σε pintxos» και μια εκτενής παρουσίαση στη μεσογειακή αλβανική κουζίνα των Αγίων Σαράντα σηματοδότησαν τη συνέχεια σε υφιστάμενες ή επερχόμενες συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής πραγματοποιήθηκαν τρία ταξίδια εξοικείωσης με τη συμμετοχή Βάσκων, Ιρλανδών, Φινλανδών και Αζέρων ταξιδιωτικών πρακτόρων, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις των θεματικών του ενοτήτων, καταγράφοντας τη δυναμική τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 κύριες και περίπου 250 παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες προέβαλαν δεκάδες τοπικά προϊόντα και τοπικές γαστρονομικές επιρροές.

Εξαιρετικά στοχευμένες κρίνονται οι δραστηριότητες του promo tour - από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Πιο σημαντική θεωρείται αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Χώρα των Βάσκων το Γενάρη του 2026, προωθώντας τον προορισμό με δεκάδες Βάσκους τουριστικούς πράκτορες, ενώ καθοριστικές κρίνονται ότι ήταν εκείνες που συνέδεσαν την Αμμουλιανή με τη Μάλτα, αλλά και όσες σηματοδότησαν το άνοιγμα του Δήμου Αριστοτέλη στην Ευρασία. Εξίσου αξιόλογες ήταν οι πρωτοβουλίες προώθησης τοπικών προϊόντων και ένταξης νέων στις τοπικές επιχειρήσεις, όπως π.χ. τα μανιτάρια του Χολομώντα.

Η πλέον κορυφαία δραστηριότητα του KOUZINA 2026 θεωρείται η διοργάνωση του 2ου Following Aristotle Συμποσίου για το Αριστοτελικό Μέλι, που πραγματοποιήθηκε στην Αρναία την Κυριακή 17 Μαίου, προτείνοντας τον προορισμό μέσα από το προϊόν.

Το KOUZINA συνδέθηκε με εκδηλώσεις ανάδειξης παραδοσιακού πολιτισμού. Παλαιοχώρι, Αρναία και Μεγάλη Παναγία διοργάνωσαν αφιερώματα και γιορτές παράδοσης. Ταυτόχρονα, ενέταξε στο χάρτη των σχολικών εκδρομών νέους προορισμούς όπως η Στρατονίκη και έδωσε χαρακτήρα στο περιεχόμενο των μαθητικών αποδράσεων.

Τιμώμενη μεσογειακή χώρα της διοργάνωσης ήταν η Αλβανία, ενώ το 2027 θα είναι η Αίγυπτος, στην τουριστική αγορά της οποίας ο Δήμος Αριστοτέλη θα επιχειρήσει προσέγγιση και διείσδυση.

«Πρόκειται για σύνθετη δραστηριότητα προβολής προορισμού» αναφέρει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος. «Συνδέεται προωθητικά με κάθε πτυχή του τουριστικού προγράμματος του Δήμου και στοχεύει στην ενίσχυσή του. Παράλληλα δικτυώνει τον πρωτογενή τομέα και την εστίαση με τον τουρισμό και γεφυρώνει όλους τους τοπικούς τουριστικούς άξονες με τη γαστρονομία».

Το KOUZINA, που στηρίζεται και από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, διοργανώθηκε για 16η χρονιά στην Ανατολική Χαλκιδική.