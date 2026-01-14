Η κατανομή των εσόδων ανά τομέα δραστηριότητας διαμορφώθηκε με 32% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 13% από την ξενοδοχειακή αγορά, 42% από παραγωγές για τρίτους και 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της για το 2025 ανακοίνωσε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πορεία ως κορυφαία ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών και ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς του κλάδου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 79,9 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 66,2 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 21%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, καθώς αντιπροσώπευσαν το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η κατανομή των εσόδων ανά τομέα δραστηριότητας διαμορφώθηκε με 32% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 13% από την ξενοδοχειακή αγορά, 42% από παραγωγές για τρίτους και 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών. Η ισχυρή αυτή ανάπτυξη αποδίδεται τόσο στη διεύρυνση και εμβάθυνση υφιστάμενων συνεργασιών και στη σύναψη νέων, όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, με στοχευμένη επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Σε επίπεδο τομέων δραστηριότητας, τα επώνυμα προϊόντα κατέγραψαν αύξηση 31% σε σχέση με το 2024, αντανακλώντας τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την επιτυχημένη είσοδο της Εταιρείας σε νέες κατηγορίες οικιακής φροντίδας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις στην Οικιακή Φροντίδα διπλασιάστηκαν το 2025, χάρη στη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης, ενώ οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας αύξηση 7%.

Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων διαμορφώθηκε συνολικά σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα της Παπουτσάνης συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 15%, με ενίσχυση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε κυρίως από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, λόγω διαφοροποιήσεων στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένων πελατών.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στον τομέα των προϊόντων τρίτων και της ιδιωτικής ετικέτας, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 38% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που συνδέεται με τη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών και την ένταξη νέων πελατών. Αντίθετα, οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση 7% σε αξία, λόγω του προϊοντικού μείγματος, παρά το γεγονός ότι σε όγκο κατέγραψαν αύξηση 7%. Η Διοίκηση επισημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες εμπορικές συνεργασίες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την πορεία του συγκεκριμένου τομέα το επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2026, η Διοίκηση της Παπουτσάνης εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να καταγράφει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη σύναψη νέων συνεργασιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων, στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και στις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, όπου ο περιορισμός παραγωγικών εγκαταστάσεων δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ήδη ορατές στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Για το 2026, σημειώνεται επίσης ότι στον τομέα των επωνύμων προϊόντων θα αλλάξει ο τρόπος απόδοσης εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής, με τη χορήγηση των εκπτώσεων μέσω πιστωτικού και όχι μέσω τιμολογίου. Η αλλαγή αυτή θα έχει λογιστική επίδραση στις πωλήσεις και αντίστοιχη μείωση των δαπανών διάθεσης, χωρίς όμως επίπτωση στην τελική κερδοφορία.

Το 2025 η Εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά της, βελτιώνοντας τις λειτουργικές ταμειακές ροές κατά 5,4 εκατ. ευρώ και μειώνοντας τον τραπεζικό δανεισμό κατά 3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία εννεαμήνου. Με βάση τη θετική πορεία των ταμειακών δεικτών και τις προοπτικές για το 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος 9 λεπτών ανά μετοχή. Το ποσό περιλαμβάνει το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 ύψους 4 λεπτών ανά μετοχή, που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, καθώς και υπόλοιπο 5 λεπτών προς καταβολή. Παράλληλα, η Εταιρεία προτίθεται, εντός του 2026, να προχωρήσει και στη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026.