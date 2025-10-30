Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας άνοδο 22%.

Η Παπουτσάνης κατέγραψε ισχυρή αύξηση κερδοφορίας και τζίρου στο 9μηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 23% και έφθασε τα 61 εκατ. ευρώ έναντι 49,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τις εξαγωγές να αποτελούν το 54% του συνόλου.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 22,6 εκατ. ευρώ από 18,6 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 37,1%. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 29% και ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω επενδύσεων σε διαφήμιση και προωθητικές ενέργειες για τη στήριξη νέων λανσαρισμάτων, ιδιαίτερα στην κατηγορία οικιακής φροντίδας.

Στη βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων συνέβαλε και η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση, αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης επενδυτικών προγραμμάτων με παροχή φοροαπαλλαγών.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, τα επώνυμα προϊόντα σημείωσαν αύξηση πωλήσεων κατά 29% στο 9μηνο, με την κατηγορία οικιακής φροντίδας να υπερδιπλασιάζεται και τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης να ενισχύονται κατά 4%. Οι πωλήσεις ξενοδοχειακών προϊόντων κατέγραψαν άνοδο 2%, με τα επώνυμα προϊόντα ξενοδοχειακής σειράς να αυξάνονται κατά 14%. Στην παραγωγή τρίτων και ιδιωτικής ετικέτας σημειώθηκε ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη 41%, ενώ οι βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών μειώθηκαν κατά 4% λόγω διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων.

Για το σύνολο του έτους, η Παπουτσάνης προβλέπει συνέχιση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και ενίσχυση της κερδοφορίας, αξιοποιώντας νέες συνεργασίες και την περαιτέρω διείσδυση των επώνυμων προϊόντων της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εταιρεία στοχεύει σε σταθερά διψήφια αύξηση και το 2026, με μεσοπρόθεσμο στόχο κύκλο εργασιών 100 εκατ. ευρώ έως το 2028, επενδύοντας στην ενίσχυση του προϊόντικού της χαρτοφυλακίου και στην ανάπτυξη διεθνών στρατηγικών συνεργασιών.