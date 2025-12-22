Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών.

Σε συμφωνία συγχρηματοδότησης με την επενδυτική εταιρεία Pollen Street Capital προχώρησε η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., εξασφαλίζοντας χρηματοδοτική δυνατότητα που μπορεί να φθάσει έως τα 250 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών για την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στην ελληνική αγορά ακινήτων, με έμφαση σε χαρτοφυλάκια εμπορικών και οικιστικών ακινήτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η συγχρηματοδοτική διάρθρωση θα υλοποιηθεί μέσω δανειακής χρηματοδότησης της 100% θυγατρικής της εταιρείας Premier Capital Investments S.A., με τη συμμετοχή κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Pollen Street Capital, καθώς και ιδίων κεφαλαίων της Τεχνικής Ολυμπιακής. Η Pollen Street Capital, με έδρα το Λονδίνο, διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 7 δισ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας θα διοχετευθούν στην ελληνική αγορά μέσω της κατά 100% έμμεσης θυγατρικής Premier Capital Investments Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Premier Capital Investments S.A. Η διάθεση της χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενδοομιλικών χρηματοδοτικών διευθετήσεων.

Όπως επισημαίνει η Τεχνική Ολυμπιακή, βασικός στόχος της συμφωνίας συγχρηματοδότησης είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στον τομέα των ακινήτων, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσίας της στην ελληνική αγορά real estate.