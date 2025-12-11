Παρά τη διεθνή πρακτική όπου οι μετοχές αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής αποζημίωσης εργαζομένων σε startups, στην Ελλάδα αυτό ισχύει για μόλις το 23% των ρόλων.

Η Marathon Venture Capital παρουσίασε τη νέα Έκθεση Αποδοχών των Ελληνικών Startups για το 2025, η οποία θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση των μισθολογικών και μετοχικών παροχών στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα από 24 εταιρείες και περισσότερους από 1.700 εργαζομένους, συγκεντρώνοντας πάνω από 22.000 στοιχεία που καλύπτουν ευρύ φάσμα ρόλων και επιπέδων εμπειρίας. Στόχος είναι να προσφέρει μια καθαρή εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές στην ελληνική τεχνολογική αγορά.

Υπό την επίβλεψη της Sanne Goslinga, η φετινή έκδοση αναλύει τους μισθούς με βάση το 10ο και 90ό εκατοστημόριο, καθώς και τη διάμεσο τιμή, αποφεύγοντας τις ακραίες αποκλίσεις. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση της αγοράς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τεχνικοί ρόλοι, όπου οι διαφορές στις αποδοχές είναι μεγάλες.

Για ηγετικές θέσεις στην τεχνολογία, οι ετήσιες μικτές αποδοχές ξεκινούν από 44.156 ευρώ στο χαμηλότερο εύρος και φτάνουν έως 106.333 ευρώ στο υψηλότερο, με τη διάμεσο να βρίσκεται στις 66.796 ευρώ. Παρόμοια υψηλά επίπεδα καταγράφονται σε εξειδικευμένους τομείς όπως το back-end, το mobile development και το machine learning, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη ζήτηση για τεχνολογικό ταλέντο.

Η έκθεση αναδεικνύει και σημαντικά ευρήματα σχετικά με τα μετοχικά πακέτα. Παρά τη διεθνή πρακτική όπου οι μετοχές αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής αποζημίωσης εργαζομένων σε startups, στην Ελλάδα αυτό ισχύει για μόλις το 23% των ρόλων ή περίπου το ένα τρίτο των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα. Το ποσοστό, ωστόσο, ανεβαίνει θεαματικά σε μικρότερες και πρώιμες εταιρείες, όπου μπορεί να φτάσει μέχρι και το 90%, δείχνοντας ότι οι νέες ομάδες βασίζονται περισσότερο σε κίνητρα ιδιοκτησίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κατανομή φύλου. Στο συνολικό δείγμα, οι άνδρες αποτελούν το 62% και οι γυναίκες το 38%, ενώ σε ορισμένα τμήματα, όπως τα τεχνικά, η εκπροσώπηση των γυναικών πέφτει ακόμη και κάτω από το 20%. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει μια επίμονη ανισορροπία στον ελληνικό τεχνολογικό χώρο.

Σημαντική αλλαγή των τελευταίων ετών είναι και το εργασιακό μοντέλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 93% των εργαζομένων δουλεύει απομακρυσμένα ή υβριδικά, ενώ μόλις το 7% βρίσκεται πλήρως στο γραφείο. Πιο αναλυτικά, το 64% εργάζεται υβριδικά και το 32% αποκλειστικά εξ αποστάσεως, δείχνοντας ότι η ευελιξία έχει πλέον καθιερωθεί στον κλάδο. Η Αθήνα παραμένει το μεγαλύτερο κέντρο δραστηριότητας με 68% του συνόλου των εργαζομένων.