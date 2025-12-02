Σταθερά ανάμεσα στις πλέον αναγνωρισμένες GameTech εταιρείες διεθνώς.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Novibet συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες του online gaming παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας εκ νέου μία θέση στη λίστα EGR Power 50 για το 2025, μία από τις πιο αναγνωρισμένες ετήσιες αξιολογήσεις των κορυφαίων GameTech operators διεθνώς.

Η λίστα EGR Power 50 αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες της παγκόσμιας αγοράς, βασιζόμενη σε ανάλυση οικονομικών επιδόσεων, τεχνολογικής υπεροχής, διεθνούς αποτυπώματος και συνολικής αναπτυξιακής δυναμικής. Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη συνεχή πορεία ανάπτυξης της Novibet και την αφοσίωσή της στην ενίσχυση του προϊόντος, της τεχνολογικής της πλατφόρμας και της εμπειρίας των παικτών.

Με δραστηριότητα σε 9 αγορές, περισσότερους από 1.200 εργαζομένους και 4 διεθνή hubs, η Novibet συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, την AI-προσωποποιημένη εμπειρία και τη διαρκή αναβάθμιση του προϊόντος της, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα και τη στρατηγική της δυναμική στο παγκόσμιο GameTech οικοσύστημα.

Ο CEO της Novibet, Γιώργος Αθανασόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η τρίτη συνεχόμενη παρουσία μας στη λίστα EGR Power 50 επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Επενδύουμε συστηματικά στην τεχνολογία, το προϊόν και την AI-driven προσωποποιημένη εμπειρία, χτίζοντας μια πλατφόρμα με ουσιαστικό αντίκτυπο στην εμπειρία των παικτών. Η πορεία μας βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων μας και τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η αναγνώριση μάς ενθαρρύνει να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, με στόχο να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον του GameTech.»

Η νέα διεθνής διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σημαντικών αναγνωρίσεων για τη Novibet, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως μίας από τις πλέον αξιόλογες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες, με σαφή στρατηγική κατεύθυνση και ισχυρή διεθνή προοπτική.