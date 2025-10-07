Ποιοι «προσεύχονται» για θετική έκβαση της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, το πληροφοριακό δελτίο και τα «άγνωστα» κόστη, στις αρχές Ιανουαρίου τα νεότερα για Novibet και Allwyn, η δραστήρια Sunel και το «νέο γήπεδο» του Κιρίλ Ντεσπόντοφ

Οι δύο κερδισμένοι από το deal EXAE - Euronext

Δύο πρόσωπα αναμένεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από την ενδεχόμενη θετική έκβαση της δημόσιας πρότασης του ομίλου Euronext για την απόκτηση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, ο οποίος θα προταθεί να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext N.V., αλλά και ένα ανεξάρτητο πρόσωπο από το «ελληνικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα» που θα τοποθετηθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο του ευρωπαϊκού ομίλου, μετά από τις απαιτούμενες εγκρίσεις των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών. Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στη σύμβαση συνεργασίας που συνομολόγησαν ΕΧΑΕ και Euronext και είναι συμβατή με το ομοσπονδιακό μοντέλο διακυβέρνησης που εφαρμόζει ο διεθνής όμιλος, επιδιώκοντας τη θεσμική συμμετοχή των τοπικών αγορών στη διοίκησή του. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext N.V συνεπάγεται υψηλές απολαβές. Βάσει της επίσημης πολιτικής αμοιβών του Euronext, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές των μελών του ΔΣ κυμαίνονται από 400.000 έως 1,6 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την επίτευξη στόχων απόδοσης. Το πακέτο περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα μπόνους έως 105% του σταθερού μισθού και μακροπρόθεσμα κίνητρα σε μετοχές που μπορούν να φτάσουν έως το 200% του σταθερού ποσού. Για σύγκριση, οι συνολικές αποδοχές του κ. Κοντόπουλου από την ΕΧΑΕ το 2024 ανήλθαν σε 528.109 ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντική οικονομική και επαγγελματική αναβάθμιση που συνεπάγεται η νέα του θέση. Αλλά και το ανεξάρτητο ελληνικό μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν θα μείνει παραπονεμένος. Θα λάβει ετήσια αμοιβή μεταξύ 60.000 και 70.000 ευρώ, χωρίς μπόνους ή μετοχικά κίνητρα, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του. Ενδεχόμενη δε συμμετοχή σε επιτροπές, όπως η Επιτροπή Ελέγχου ή η Επιτροπή Αποδοχών, θα οδηγήσει σε πρόσθετες αποζημιώσεις που μπορεί να ανεβάσουν το συνολικό ποσό έως τις 90.000 ευρώ ετησίως. Ο εν λόγω θα έχει θητεία τετραετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Δεν γράφουμε τυχαία σαν να έχει ήδη επιλεγεί το πρόσωπο αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως αυτός και ο κ. Κοντόπουλος έχουν κάθε λόγο να προσεύχονται η δημόσια πρόταση να συγκεντρώσει πάνω από το 67%.

Τα «άγνωστα» κόστη της δημόσιας πρότασης

Παρά τη λεπτομερή παρουσίαση που περιλαμβάνει το πληροφοριακό δελτίο της δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ, μια κρίσιμη πληροφορία απουσιάζει: το συνολικό κόστος της διαδικασίας. Η αναζήτηση της συγκεκριμένης πληροφορίας στο επίσημο έγγραφο δεν απέδωσε καρπούς, καθώς πουθενά δεν αναφέρεται, ούτε καν κατά προσέγγιση, το ύψος των εξόδων που θα επιβαρύνουν την Euronext για τη δημόσια πρόταση. Το ερώτημα είναι εύλογο, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία που συνεπάγεται σημαντικές αμοιβές και δαπάνες. Οι αμοιβές του χρηματοοικονομικού συμβούλου, της Deutsche Bank AG, αλλά και του διαχειριστή της πρότασης, της Eurobank, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συνολικού κόστους. Παράλληλα, τα έξοδα των νομικών συμβούλων, οι δαπάνες για τη σύνταξη, μετάφραση και εκτύπωση του πληροφοριακού δελτίου, καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας, επικοινωνίας με τους μετόχους και τα τέλη έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η παράλειψη αυτής της πληροφορίας προκαλεί εντύπωση, καθώς το επενδυτικό κοινό και ειδικά οι μέτοχοι της Euronext έχουν κάθε λόγο να γνωρίζουν το συνολικό ύψος των εξόδων που συνοδεύουν την πρόταση. Επισήμως, υπεύθυνος για τη σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου εκ μέρους της Euronext είναι ο Pierre-Prosper Chabrier, επικεφαλής του τμήματος συγχωνεύσεων και εξαγορών του Ομίλου. Ο ίδιος μάλιστα βεβαίωσε ότι «το πληροφοριακό δελτίο είναι πλήρες και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της δημόσιας πρότασης». Από την πλευρά μας θεωρούμε πως η απουσία της συγκεκριμένης οικονομικής πληροφορίας αφήνει ερωτήματα για το πόσο «πλήρες» είναι τελικά το έγγραφο και αν η παράλειψη αυτή συνιστά αβλεψία ή συνειδητή επιλογή.

Η εξαγορά της Novibet από την Allwyn

Στις αρχές Ιανουαρίου 2026 αναμένεται η τελική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη δεύτερη φάση της διερεύνησης που αφορά τη συγκέντρωση μεταξύ της Allwyn και της Logflex MT Holding Ltd, μητρικής εταιρείας της Novibet. Η υπόθεση, η οποία έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Logflex από την Allwyn και βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των επιπτώσεών της στον ανταγωνισμό. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Αρχής, η συναλλαγή εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της εξαγοράς ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Allwyn, η οποία, μέσω του ΟΠΑΠ, ελέγχει ήδη τις πλατφόρμες Pamestoixima και Stoiximan. Με την ενδεχόμενη προσθήκη της Novibet στο χαρτοφυλάκιό της, η νέα οντότητα θα δραστηριοποιείται ευρέως στον τομέα του διαδικτυακού στοιχηματισμού και των online καζίνο, κατέχοντας —σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής— μερίδιο άνω του 70% τόσο στην αγορά του online στοιχήματος όσο και σε εκείνη των διαδικτυακών καζίνο. Ως εκ τούτου, οι δύο εταιρείες διαθέτουν πλέον περιθώριο 90 ημερών προκειμένου να προτείνουν διασφαλίσεις που θα μπορούσαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής. Πηγές κοντά στις εμπλεκόμενες πλευρές σημειώνουν ότι η έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν απολύτως αναμενόμενη και αποτελεί τυπικό στάδιο, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για μεγάλες συγκεντρώσεις που επηρεάζουν σημαντικά μερίδια αγοράς. Όπως αναφέρουν, στο επόμενο τρίμηνο οι εταιρείες θα κληθούν να συζητήσουν με την Αρχή τα ενδεχόμενα «remedies», δηλαδή διορθωτικά μέτρα ή δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται, για παράδειγμα, να αφορούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας ορισμένων λειτουργιών. Παράλληλα, κύκλοι προσκείμενοι στις εταιρείες τονίζουν ότι η συγκέντρωση πραγματοποιείται σε μια αγορά με ισχυρή δυναμική και αυξανόμενο μέγεθος. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 2024 τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (GGR) της ελληνικής βιομηχανίας τυχερών παιγνίων ανήλθαν σε 2,87 δισ. ευρώ, ενώ η παράνομη αγορά παραμένει υπολογίσιμη, με περίπου 1,67 δισ. ευρώ να διακινούνται σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον. Αυτό, καταδεικνύει ότι η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει σε μονοπωλιακές συνθήκες, αλλά αντιθέτως θα ενισχύσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια του κλάδου.

Η KD 11 Investment

Μια ημέρα μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 2-1, ο Βούλγαρος πλάγιος μέσος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ, προχώρησε στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας KD 11 Investment, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 500.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο καταστατικό της KD 11 Investment περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες όπως η πώληση και εκμίσθωση ακινήτων, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων, η κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων, καθώς και η παροχή τεχνικών και μηχανολογικών συμβουλών σε έργα πολιτικού μηχανικού και κατασκευών. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως έδρας δεν είναι τυχαία, καθώς απέχει περίπου δύο ώρες από την Κρέσνα, την πόλη καταγωγής του διεθνή Βούλγαρου ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται να κάνει πλέον τα πρώτα του βήματα και στον επιχειρηματικό στίβο, παράλληλα με την αγωνιστική του παρουσία στον ΠΑΟΚ.

The Green Alliance EU

Στη σύσταση της εταιρείας The Green Alliance EU Μονοπρόσωπη ΑΕ προχώρησε η κυπριακή Sunel Cyprus Holding Ltd, που ανήκει στην οικογένεια Ζυγούρα. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στους τομείς της παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών, της έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος, καθώς και στην περιβαλλοντική έρευνα και στις υπηρεσίες περιβαλλοντικών ομάδων. Παράλληλα, η The Green Alliance EU θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην προβολή αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, κάτι που δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του προφίλ και της στρατηγικής της μητρικής εταιρείας. Βλέπετε η Sunel έχει συνδέσει το όνομά της και με τον χώρο του αθλητισμού, καθώς έχει δώσει το όνομά της στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια και είναι πλέον χορηγός ονοματοδοσίας στο Basketball Champions League. Για όσους δεν το γνωρίζουν η Sunel έχει 20 χρόνια παρουσίας στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προσφέροντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου – από την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση έως την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση. Δραστηριοποιείται σε 11 χώρες διεθνώς και πρόσφατα έχει αναπτύξει από κοινού με την Ameresco ενδιαφέρουσες συνεργασίες και στη Ρουμανία.

Η Co-Reactive Hellas

Η γερμανική εταιρεία τεχνολογίας Co-Reactive GmbH προχώρησε στην ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής της, Co-Reactive Hellas Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στην χώρα μας. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στους τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της έρευνας, με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής για εφαρμογές, καθώς και επιμέρους υπηρεσίες όπως τεχνική υποστήριξη, προγραμματισμός ηλεκτρονικών συστημάτων και έρευνα στη μηχανική και στις θετικές επιστήμες. Η Co-Reactive GmbH έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογία ορυκτοποίησης άνθρακα, η οποία μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) σε υψηλής απόδοσης συμπληρωματικά υλικά τσιμέντου (SCM). Τα υλικά αυτά ενισχύουν τη δύναμη και τη διάρκεια ζωής των δομικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην προσπάθεια απανθρακοποίησης του κατασκευαστικού τομέα. Ως spin-off του Πανεπιστημίου RWTH Aachen, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο σύστημα δέσμευσης και σταθεροποίησης CO₂ σε στερεή μορφή, μετατρέποντάς το σε ανθρακικά άλατα που μπορούν να αξιοποιηθούν ως βιώσιμη πρώτη ύλη στη βιομηχανία δομικών υλικών. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής τσιμέντου, το οποίο ευθύνεται για περίπου 8% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.